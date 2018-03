A számok idén nem sok jót ígérnek Räikkönennek

Az előző évekhez hasonlóan ismét komoly számítások készültek az F1-es teszteredmények alapján. Az izgalmas versenyekért drukkolók idén lehet, hogy csalódni fognak.

Ismét számításokat végzett az F1-es teszteredmények alapján az F1 Metrics blog szerzője, Dr. Andrew Phillips, aki alkalmazott matematikusként elsősorban biológiai problémák megoldásán dolgozik, de a hosszú etapok statisztikai módszerekkel történő elemzése alapján az F1-es erőviszonyok előrejelzésére is kísérletet tesz.

Phillips 2016-ban pontosan kiszámította az élmezőny szereplői közti különbségeket, 2017-ben arra jutott, hogy túl szoros volt a Ferrari és a Mercedes küzdelme, holott az előszezon során sokan a Ferrarit tartották egyértelmű esélyesnek. Elismerte, hogy csak nyilvánosan elérhető forrásokból tudja beszerezni a köridőket, ezért a modelljei nem mentesek a bizonytalanságtól, de így is részletes elemzéseket végezhetett.

A kutató elsősorban az 5-8. tesztnap adataiból dolgozott, feljegyezte a napot, a pilótát és az általa használt gumit, törölte az etapok első és utolsó köreit, valamint a legalább 1 másodperccel „kilógó” köröket is. Lineáris regressziót alkalmazott, majd a tavalyi tapasztalatok alapján körönként 0,054 másodperces korrekciót végzett a köridőkön az üzemanyagfogyasztás miatt.

Közepes keverékű gumikkal futott etapok alapján egyértelmű a Mercedes fölénye,

ráadásul Phillips azt is kimutatta, hogy a győzelmekért idén is várhatóan csak az Ezüstnyilak, a Ferrari és a Red Bull autói indulnak majd. Becslése szerint a Mercedes előnye fél másodperc körül lehet körönként, utánuk a Red Bull és a Ferrari nagyon közel jár egymáshoz, de hosszabb etapokon egy kicsivel a Scuderia autója volt gyorsabb.

A követőboly hátránya az adatok alapján egy teljes másodperc, egyelőre a Renault vezetésével. A McLaren tempóját nehéz volt megítélni, mert csak Stoffel Vandoorne futott egy versenyszimulációt közepes keverékű gumikkal, ez alapján Phillips úgy véli, a wokingiak autója 1-1,4 másodperccel lassabb a Ferrarinál.

A Mercedes a 6. napon futott egy remek etapot Bottas révén,

mind a 8 releváns köre az 1:19-es tartományban volt, de úgy tűnik, ekkor csak ennyi üzemanyag volt az autójában. A lágy gumis etapok terén a kevesebb adat miatt nehezebb volt az összehasonlítás, de Phillips szerint a Mercedes itt is 0,3-0,5 másodperces előnyben van a Ferrarihoz képest, még úgy is, hogy küszködtek a gumik hólyagosodásával. A Renault hátránya itt is megegyezik a közepesekkel mérttel, viszont a Haas kissé gyorsabbnak tűnt náluk és az ő autójuk volt a 4. legjobb.

Phillips a McLaren által sokat használt szuperlágy gumikkal futott körök alapján is úgy véli, hogy a papajasárga autó nagyjából 1 másodperccel a Ferrari mögött jár, itt viszont a Haasnál gyorsabbnak tűnnek, így izgalmas lesz, hogy az amerikai istálló a szezon során a Renault és a McLaren, közé, mögé vagy esetleg eléjük kerül-e. Rámutatott arra is, hogy

Bottas 1:19.38-at futott közepes keverékű gumikkal és szerinte hiperlágyakkal akár 1:16.9-re is képes lehetett volna,

mivel a Pirelli számítása szerint a Sebastian Vettel által használt hiperlágy gumik ennél 2,5 másodperccel is jobbak lehetnek a közepes keverékű abroncsoknál. Vettel a hiperlágyakkal 1:17.1-et, csapattársa, Kimi Räikkönen 1:17.2-t ért el. Bottas az 1:19.38-as körét a fent említett, nyolckörös etapja közepén érte el, tehát még nem is teljesen üres tankkal.

Az elemzések konklúziójaként Phillips „eléggé magabiztosan” megállapította, hogy számítása szerint pillanatnyilag a Mercedes áll a mezőny élén és a legtöbb esetben a Ferrari és a Red Bull autói esélyesek a dobogós helyekre. Továbbra is nagy a szakadék az első három és a negyedik csapat között, de a McLarenben és a Ferrariban talán a többieknél nagyobb a fejlődési potenciál.

Mi a helyzet a csapattársak között?

Phillips kidolgozott egy modellt a csapattársak erőviszonyainak összehasonlítására is, a Toro Rosso, a Williams és a Sauber háziversenyének előrejelzéséhez viszont nem volt elég adata, a Renault-nál pedig nyilvánvalóan téves a modell következtetése. A Mercedesnél úgy találta, Bottas csak minden negyedik alkalommal győzi majd le Lewis Hamiltont, így a brit pilóta az idei világbajnokság esélyese.

Az adatok alapján Kimi Räikkönen sem számíthat sok jóra, a modell szerint Sebastian Vettel várhatóan az esetek 89%-ban több pontot szerez majd nála. Ebben a finn pilóta életkora miatti lassulás is számít, de Phillips a különböző faktorok korrigálása után is úgy véli, hogy egy pályafutása csúcsán lévő Vettel még mindig 74%-ban jobban szerepelne egy csúcsformában lévő Räikkönennél.

Hasonló a helyzet a Red Bullnál is: bár eddig ez nem volt ennyire nyilvánvaló, a matematikai modell 73%-ban Max Verstappent tartja esélyesebbnek,

így Daniel Ricciardo alighanem jól teszi, ha gyorsan új állás után néz az idén lejáró szerződése miatt. A Force Indiánál 58%-ban Esteban Oconnak áll a zászló, a Haasnál 55%-ban Kevin Magnussennek, a McLarennél viszont érdekes, hogy a számok Stoffel Vandoorne felzárkózását vetítik előre, de 54%-ban még mindig Fernando Alonso ígérkezik sikeresebbnek.

Ennyivel jobbak a gumik

Az első teszthét rossz időjárása miatt lényegében csak a második négy nap során lehetett képet kapni a Pirelli idei abroncsainak teljesítményéről. Mario Isola, a gyártó motorsportokért felelős vezetője szerint Barcelonában az alábbiak szerint alakultak a köridők a gumik függvényében, a következő keverékhez viszonyítva: