Őrségváltás a Red Bullnál, Adrian Newey átadja a helyét

Új technikai igazgatót jelöltek ki a Red Bull F1-es csapatához Adrian Newey helyére, de az F1 történetének egyik legsikeresebb tervezője továbbra is a cégnél marad.

Ismét átszervezték a Red Bull F1-es csapatának technikai részlegét, miután az eddigi technikai igazgató, Adrian Newey munkaköre megváltozott és megint a háttérbe lép az F1-et érintő ügyekben. A helyére a francia Pierre Wache-t léptették elő, ő lett a „Technical Director”, miközben Newey titulusa „Chief Technical Officer” (CTO) lesz a továbbiakban.

A csere azt jelenti, hogy az F1-es autó ügyeiért mostantól Wache felel, míg Newey olyan mérnöki projektekre koncentrál majd, mint az Aston Martinnal közösen fejlesztett szupersportautó, a Valkyrie, aminek versenypályákra optimalizált változatát a Genfi Autószalonon mutatták be és arról pletykálnak, hogy hosszútávú versenyzésre is készítenek egy verziót. Ezt még nem erősítették meg.

„Ez egy folyamat része – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke az Autosportnak az átszervezés kapcsán. – Adrian CTO marad, Pierre-t pedig áthelyeztük a technikai igazgató központi szerepébe. Rob Marshall munkaköre változatlan, ő marad a mérnökigazgató” – tette hozzá Horner, aki 2006-ban elcsábította Newey-t a McLarentől.

Horner megerősítette, hogy Dan Fallows marad az aerodinamikai igazgató és Paul Monaghan is vezető versenymérnökök munkáját igazgatja.

Wache PhD fokozatot szerzett áramlástanból, pályafutását a Michelinnél kezdte, majd a Red Bull előtt a Saubert erősítette. A francia L’Équipe-nek azt mondta, tisztában van a kinevezésének felelősségével, de a feladat nem ijesztette meg. „Tudom, hogy milyen eredményeket várnak ezután és szeretném megmutatni, hogy képes vagyok elérni őket.”

„Nem fogok mindent megváltoztatni, de szükségszerű, hogy másként dolgozom majd. Adrian az aerodinamikai oldalról közelítette meg a dolgokat, én inkább arra összpontosítok, hogy a teljesítmény az aszfalton is megjelenjen” – magyarázta Wache a filozófiájuk eltéréseit. A pontos eredmények egyelőre nem ismertek, de úgy tűnik, 2018-ra a Red Bull ismét remek autót épített.

Néhány éven belül ez már a második alkalom, hogy Newey visszalép az F1-es csapattól. Tavaly visszahívták, hogy tegye rendbe az autót és Horner szerint ez újra felkeltette a mérnökzseni érdeklődését.

„Ezek a szabályok ismét lendületbe hozták Adrian kreativitását – mondta Horner pénteken a Sky Sportsnak. – Ő is hozzátesz a csapathoz és élvezi a szabályokat. Ő most több dologba belekóstol az Aston Martin utcai projektjei és az F1 révén, de nagyszerű látni, hogy újra élvezi az F1-et, ami motiválja őt” – tette hozzá. Newey-t korábban több csapat is csábította, de mindig hű maradt a Red Bullhoz.