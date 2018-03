Austinba, az USA Nagydíj otthonába látogatott a Ferrari nyugdíjazott F1-es autóit működtető program. Szép hangú, V8-as, V10-es és V12-es motorok zaja járta be a pályát.

Számottevő pénzeszközök birtokában és néhány kiemelkedően drága utcai Ferrari megvásárlása után a kiváltságosok lehetőséget kapnak, hogy a Scuderia F1-es autóit is megszerezzék, hogy aztán a gyártó saját rendezvényein ki is próbálhassák őket. Ez a Ferrari F1 Clienti programja, ami néhány alkalommal már a Hungaroringre is ellátogatott.

Legutóbb az USA Nagydíj helyszínére, Austinba utaztattak el egy flottányi ritka Ferrarit, hogy V8-as, V10-es, sőt V12-es motorjaikkal felrázzák a holtszezont. Köztük volt egy 1994-es 412T1 és egy 1995-ös 412T2, előbbivel Gerhard Berger nyerte meg az 1994-es Német Nagydíjat és természetesen a Schumacher-korszak több sikeres autója is.

Pályára lépett egy Michael Schumacher első ferraris világbajnoki évéből származó F1-2000 és egy F2001 is, aminek egy másik példányát nemrég rekordösszegért árverezték el. Rubens Barrichello egyik F2003-GA típusú autója is felvonult, valamint a 17 futamból 15-öt megnyerő F2004-esek egyik tagja. A következő évekből Kimi Räikkönen egyik F2008-asa és egy 2013-as F138 is felbukkant.

Az F1-es autók mellett két Ferrari F333 SP típusú prototípus is megjelent, amik korábban sikeresen szerepeltek a 12 órás sebringi és a 24 órás daytonai futamokon.