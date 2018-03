A Williams a múlt héten jelentette be, hogy a Martini távozik tőlük, Claire Williams nem sokkal később üzent a McLarennek, hogy fegyelmezzék magukat.

Üzleti szempontból rossz hírrel kezdődött a múlt heti tesztelés a Williamsnél, mert bejelentették, hogy a szezon végén főszponzoruk, a Martini nem hosszabbítja meg a szerződést, hanem hátat fordítanak és elhagyják az F1-et. Boxutcai pletykák szerint a Martini nem akkora szponzor, mint amekkora a névadásból és a logók méretéből következne, de ez így is nagy veszteség a csapatnak.

Claire Williams a Racefans.net kérdésére később leszögezte, hogy a Martini nem megy másik F1-es csapathoz, mégis üzenetet küldött a McLarennek és a 2016 végén kinevezett általános ügyvezetőjüknek, Zak Brownnak. Akkor még egy reklámügynökség fejeként Brown nagy szerepet játszott abban, hogy a Martini a Williams főszponzora lett.

„Nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy a Formula-1 miért nem vonzza annyira a szponzorokat, ahogy régebben tette. Szerintem ennek sok oka van, nem utolsósorban az, hogy a marketing mix pillanatnyilag nagyon különbözik attól, amilyen régen volt – nyilatkozta Williams. – A márkák már rengeteg különböző csatornán el tudják költeni a dollárjaikat.”

Az F1-ben kell a legkeményebben dolgozni, hogy közösen ismét vonzó célponttá váljunk. Volt egy csodálatos időszakunk, amikor itt volt a legjobb marketing kampányt szervezni.”

Rossz hír az F1-nek, hogy az Allianz, a UBS és a Santander is elhagyta a sportágat, bár a UBS a Mercedes partnere maradt, a Ferrari és a Williams viszont egyelőre nem tudta pótolni a távozó márkákat. Igaz, a grove-i istálló idén két, bevallottan erős anyagi háttérrel érkező pilótát foglalkoztat. „Keményebben kell dolgoznunk, hogy szolgáljuk a partnereinket a sportban, legyen szó a csapatokról vagy a FOM-ról. Van még tennivaló” – nyilatkozta Williams.

Kitért arra is, hogy a McLaren a Williams korábbi szponzorát, a Petrobrast is megnyerte a partneri körébe és bár ezt nem mondta ki, elképzelhető az is, hogy Brown keze benne van a Martinivel való szakításban is. „Úgy tudtam, a McLaren és a Williams megállapodott, hogy mi soha sem teszünk ilyet – utalt Claire Williams arra, hogy egymástól nem rabolnak el szponzorokat.

Frank [Williams] és Ron [Dennis] biztosan megegyezett. Ez egy kemény üzlet, mindenki magáért kapar, nem igaz?”

„Szerintem elég jónak kell lennünk ahhoz, hogy a partnereink ne akarjanak más csapatokhoz menni. Ez a mi felelősségünk. Ha másik csapatnál kötnek ki, én személy szerint azt érzem, hogy ez azért történik, mert nem dolgoztunk elég jól a megtartásuk érdekében. Ez a mi felelősségünk. Zak próbálkozhat, de kemény csatára számíthat. Nem engedek el könnyen szponzorokat, mert ők jelentik az életet nekünk.”