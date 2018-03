Történelmi csatára készül Hamilton és Vettel

Még nem volt olyan küzdelem az F1-ben, mint ami az idén kialakulhat a Mercedes és a Ferrari között. Hamilton és Vettel már készül, a többiek csak statiszták lehetnek.

A tavalyi szezon a legizgalmasabb volt az utóbbi évek során az F1-ben elsősorban annak köszönhetően, hogy a Ferrari a legtöbb futamon a Mercedes méltó ellenfele lehetett, de az olaszok az ázsiai helyszíneken csődöt mondtak, így Lewis Hamilton végül simán világbajnok lett Sebastian Vettel előtt.

Hamilton ezzel pályafutása negyedik világbajnoki címét szerezte meg és beérte Vettelt, így a 2018-as szezon lesz az F1 történetében az első, amikor két négyszeres világbajnok küzdhet majd egymás ellen, valószínűleg egy újabb világbajnoki trófeáért. Az erőviszonyokat egyelőre nehéz tisztán látni, de az első teszthét alapján nincs ok azt feltételezni, hogy a csata idén ne folytatódhatna.

A két versenyző tavaly nagy tisztelettel viszonyult a másik felé, de Vettel kihúzta a gyufát, amikor Bakuban azzal vádolta Hamiltont, hogy féktesztelte őt. A brit pilóta a Sky Sportsnak azt mondta, kettejük kapcsolatában „a legrosszabbra” számít „aztán remélhetőleg majd jobb lesz.” Hozzátette: „Ha a legjobbamat nyújtom, gondok lesznek, mert az bosszantani fogja őket.”

A brit pilóta később nyomatékosította, hogy készen áll a küzdelemre Vettellel és a Ferrarival, de a mezőny többi tagjával is.

„Mindenképpen. Minél szorosabb [a csata], annál jobb érzés nyerni. Ez ilyen egyszerű. A pilóták között csak apró különbségek vannak, de ha csak 1% van, az ember azt is meg akarja mutatni – mondta. – Őszintén, én nem sokat foglalkozom másokkal. Szerintem, végtére is minden rajtam múlik, ha én a legjobbat nyújtom, nem lesz gondom. Én így állok hozzá.”

„Nem igazán arra gondolok, hogy most indulok el a következő bajnoki címem felé, holott valóban itt kezdődik az út. Inkább próbálok a lehető legtöbbet tanulni, következetes és szorgalmas lenni azokon a körökön, amit a napokban vezetéssel tölthetek. Ezek persze a bajnoki csata építőkockái, de fogalmunk sincs, hol tartanak a többiek. Úgy tűnik, a Red Bull gyors, a Ferrari igen gyors, de igazán senki sem tudja.”

Az előző évekhez hasonlóan Vettel ismét a Mercedest tartja esélyesnek.

„Az viszont nagyszerű lenne, ha közel lehetnénk, nagyon közel, közelebb, mint tavaly. Hosszú év lesz, még csak márciust írunk és egészen novemberig megyünk majd – mondta és elismerte, hogy már hiányzik neki a világbajnoki győzelem érzése. – Ha egy évnél tovább tart [az aszály], azt az ember már túl hosszúnak érzi.”

A két élcsapat legnagyobb kihívóját, a Red Bullt és csapatfőnökét, Christian Hornert nem lelkesítette túlságosan, hogy a történelem során először versenyezhetnek egymással négyszeres világbajnokok.

„Ezek szerintem tényleg csupán számok, mert csak az számít, hogy milyen jó a versenyzés, hogy ismét lesz-e egy remek csata Lewis és Sebastian között és vajon mi is beférkőzhetünk-e közéjük Daniel [Ricciardóval] és Max [Verstappennel]. A 21 futamos versenynaptár igen súlyos, mindössze három motorral és három sebességváltóval, úgyhogy a megbízhatóság is nyomást helyez [a csapatokra]. Izgalmas lesz!” – vélte.

Horner egyetértett Vettellel, szerinte is a Mercedes „az egyértelmű favorit”, de a Red Bull is szeretne beleszólni a versenyek alakulásába, elsősorban a pályák jellegének függvényében. „Adódnak majd nekünk kedvező pályák, nagyon izgalmas, fiatal pilótapárosunk van és a csapatunk is igen erős. Remélhetőleg a dolgok a motorteljesítmény terén is konvergálnak majd és akkor megszorítjuk őket.”

Úgy tűnik, a Renault úgy gondolja, hogy jól alakult számukra a tél, de Melbourne lesz majd az első lakmuszteszt

– szögezte le Horner. – Lewis az esélyes. Az előző szezon során mentálisan erős volt. Tavaly talán nem a Mercedesé volt a legjobb autó, de így is támaszkodhattak Lewisra és az erőforrásukban rejlő fegyverre, aztán a télen alaposan előreléptek a karosszériával is, úgyhogy [Hamilton] még erősebb helyzetben lehet idén. Igazán érdekesnek ígérkezik, hogy mi lesz ebből.”

Bár Horner hétfőn „elég ijesztőnek” nevezte, hogy a Mercedes erőforrása akár 1000 lóerős rendszerteljesítményre is képes lehet, nem írta le Vettelt sem: „Hatalmas nyomás, ha az ember a Ferrari versenyzője, főleg manapság, a működésüket elnézve. Nagy terhet cipel a vállán. Ő azonban a tökéletes szakember, minden részletre odafigyel, nagyszerű tehetség” – mondta korábbi versenyzőjéről.

Nem álmodozik a Mercedes és a Ferrari legyőzéséről Carlos Sainz, a Renault pilótája sem.

„Szerintem nincs sok csapat a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull mellett, akik jó időket futottak a közepes keverékű gumikkal” – mondta a spanyol tehetség, aki szerint ez pozitív a Renault-ra nézve, bár elismerte, Hamilton csütörtöki leggyorsabb köre a közepes keverékű gumikkal „kissé ijesztő” volt.

Hamilton csütörtökön, Barcelonában

„Még mindig nagyon korai [bármit is mondani], de nem titok, hogy Hamilton és a Ferrari küzd majd a pole-ért Ausztráliában. Ez nem meglepetés – jósolta Sainz. – Szerintem a McLarennek, a Renault-nak, de még a Red Bullnak is nehéz lesz nyerni, mert a Mercedes és a Ferrari látványosan [magas] szintet képvisel.”

Mark Hughes, a Motorsport Magazine szakírója az eheti etapok és köridők áttekintése alapján úgy látja, Hamilton csütörtöki 1:19.333-as köre korrigált üzemanyagszintekkel és gumiteljesítményekkel körülbelül 0,3 másodperccel gyorsabb volt Vettel egykörös legjobbjánál. Viszont, egy kilenckörös, 1:20.9-es átlagokkal futott etapot Vettel zárt 2,4 másodperces előnnyel Hamiltonnal szemben. Hughes rámutatott, Max Verstappen kedden futott egy etapot, ami Vettel csütörtöki meneténél jóval hosszabb volt, körönként mégis csak 0,2 másodperccel volt lassabb nála, bár a Red Bull pilótájánál több kört törölni kellett a számításból forgalom vagy hibák miatt.