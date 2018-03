Lavinát indíthat el az F1 netes közvetítése

Nagy célokat tűzött ki az F1 jogtulajdonosa az online közvetítés bevezetésével, de a piac egyelőre nem fogadta pozitívan az elképzeléseket.

Néhány nappal az idei szezon kezdete előtt, várhatóan 2018. március 22-én indulnak majd az F1 új előfizetéses szolgáltatásai, amelynek részeként a közönség hozzáférhet majd a sportág digitális tartalmaihoz az interneten. Az F1 TV elsősorban az archívumhoz, az F1 TV Pro viszont élő közvetítésekhez, máshol nem látható kameraállásokhoz, a betétfutamokhoz is elérést nyújt.

Tavaly még arról volt szó, hogy a várhatóan havi 8-12 dolláros (kb. 3.000 Ft) előfizetési díjjal megjelenő szolgáltatások csak kulcspiacokon érhetők majd el, de kisebb meglepetésre egyebek mellett Magyarországról is lehet majd használni az új fejlesztéseket, amelyek között a legizgalmasabbnak az ígérkezik, hogy a felhasználók maguk dönthetik majd el, mit szeretnének látni.

Frank Arthofer, az F1 digitális üzletágának igazgatója szerint elsősorban azokat szeretnék megcélozni, akiknek nincs kábeltévéjük vagy csak előfizetéses csatornán nézhetnék az F1-et, olyan piacokon viszont nem indítják el a szolgáltatást, ahol az adott tévétársaság rendelkezik a digitális jogokkal is. Ezek mellett az igazi keménymag kiszolgálása a cél.

Becsléseink szerint 500 millió rajongónk van világszerte, ami elég szép szám. Ha óvatosan úgy becsüljük, hogy az ügyfélbázisunk 1%-a szuper lelkes rajongó, már az is 5 milliós közönség.”

Az Autosport kérdésére Arthofer azt viszont elismerte, hogy ekkora szám az első két év alatt aligha jön össze. A sokkal nagyobb mennyiségű és széleskörű szórakoztató tartalmakat kínáló Netflix 2017 negyedik negyedévében nettó 8 millióval növelte az előfizetői számát világszerte, így a globális televíziós piac úgy tűnik, készen áll az új megoldás fogadására.

Ennek ellenére a tőzsde nem fogadta kedvezően a bejelentést, holott az 5 milliós felhasználószám nagyságrendileg 500 millió dolláros többletbevételt generálhatna a jogtulajdonosnak. A hír hallatán a Formula One Group részvényei 2,7%-kal estek a NASDAQ-on, a Sky pedig megfelezte (!) az F1-es csatornájukat tartalmazó csomag előfizetési díját az Egyesült Királyságban.

A Sky Sports F1 mostantól a Now TV platform része, ezt 9 hónapra 150 fontért kínálják, korábban a társaság összes csatornáját egyben, 305,91 fontért lehetett előfizetni ugyanennyi időre,

pedig az F1 TV Pro az Egyesült Királyságban egyelőre nem is lesz elérhető, hiszen ott a Sky megszerezte a digitális jogokat is, ráadásul Arthofer azt ígérte, hogy mindent megtesznek majd a VPN szolgáltatások ellehetetlenítése érdekében is. Az üzletágvezető azt állította, a tévétársaságok tudtával fejlesztették ki az F1 TV-t, de kérdés, hogy a Sky így miért fogadja el a horribilis jogdíj kifizetését feleakkora bevételek mellett is.

Megvágták a csapatok bevételeit is

A Formula One Group negyedik negyedévi jelentéséből az is kiderült, hogy a Liberty Media hatalomátvétele előtti, 2016-os 966 millió dollár helyett tavaly csak 919 millió dollárt osztottak szét a csapatok között, vagyis az istállók jogdíjbevétele 47 millió dollárral csökkent. Ezt elsősorban azzal indokolták, hogy tavaly csak 20 verseny volt és Bernie Ecclestone korábban leárazta a Brazil GP-t is.

Az F1 két komoly szponzort vesztett a UBS és az Allianz távozásával, új irodaházba költöztek Londonban, többet költöttek a rajongók kiszolgálására, szállítmányozásra, UHD közvetítésre és 120 főre duzzadt a személyi állományuk, ami 2018-ban tovább fog növekedni.

A stratégiai munkacsoportban érintett hat istálló már tavaly levélben érdeklődött, hogy a fejlesztéseket miért a nyereség terhére és miért nem tőkeemeléssel valósítják meg. Megoldás egyelőre nem született, Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója viszont azt mondta, 2018-ban javítani akarják a mérleget és hosszú távú bevételeket generálnának.