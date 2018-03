Hibának tartja az őszinteségét, ugyanakkor kezd elege lenni abból, hogy folyamatosan a sérüléséből eredő hiányosságokról faggatják. A lengyel elégedett a tesztpilótai állással a Williamsnél.

Nézőpont kérdése, hogy Robert Kubica tesztpilótai állását a Williamsnél sikernek vagy kudarcnak tekintjük-e. Sokan bíztak benne, hogy a népszerű lengyel 2010 után idén ismét rajthoz állhat a világbajnoki sorozatban, ugyanakkor az is kisebb csoda, hogy a hét évvel ezelőtti elszenvedett sérülése után egyáltalán F1-es autót vezethet.

Jobb karjának és lábának a mozgáskorlátozottsága miatt nagyon sokáig úgy tűnt, ezt sosem teheti meg újra, de kitartó munkával tavaly visszatért a volán mögé, és csak azért nem ő lett Lance Stroll idei csapattársa, mert Szergej Szirotkin váratlanul jobb teljesítményt nyújtott nála a sorsdöntő teszten Abu-Dzabiban. Kubica az első 2018-as előszezoni tesztsorozaton

kedden és szerdán vezethetett, és kifejtette, hogy kezd tele lenni a hócipője az állapotát firtató kérdésekkel.

„Ha állítok valamit [az autón], rögtön azt mondják, hogy azért, mert korlátozott a mozgásom. Be kellene fejezni az erről szóló találgatásokat. Amíg be tudok szállni az autóba és el tudom végezni a munkámat, addig szerintem minden rendben van."

Vannak persze korlátaim, de ezeket sohasem próbáltam titkolni. Az a baj, hogy mindenkivel túl őszinte vagyok és folyamatos a kérdezősködés.

Abba kellene már hagyni ezt" – háborgott Kubica.

A Williamsnek azért volt szüksége a lengyelre, hogy tapasztalataival segítse mind a fejlesztési munkát, mind a két fiatal pilóta, Stroll és Szirotkin fejlődését. „Tetszik az új szerepköröm. Örömmel adok pozitív visszajelzéseket, végre nem mindig ugyanaz a téma" – mondta Kubica.

"Tudom, hogy mindenki a köridőket nézegeti és láttam a kommenteket is, amelyek szerint Abu-Dzabiban másfél másodperccel lassabb voltam. Ezt kissé furcsállottam, de végül is nem számít. Az a lényeg, hogy beülök egy új autóba és 20 kör elteltével már jól tudom vezetni, nagy előkészületek nélkül is."

Kubica a szezon során legalább három pénteki szabadedzésen vezetheti majd a Williams FW41-est.

Újra tesztelhet Le Mans-i autóval

Hozzá kapcsolódó hír, hogy március 9-én újra tesztelheti azt az LMP1-es autót, amellyel a hosszú távú világbajnokságban, a WEC-ben versenyezhet, ha rámosolyog a szerencse, pontosabban a Manor csapat őt választja a kiadó helyek egyikére.

Először a múlt héten vezethette Ginetta G60-LT-P1-et, ám motorhiba miatt mindössze 2 kör jutott neki, ezért a csapat újabb lehetőséget ad neki a bizonyításra a spanyolországi Aragon pályán.

Kubica elmondta, nem biztos, hogy egyáltalán vállalni tudja a megmérettetést a WEC-szezonban. "Még nem volt időm átgondolni – ismerte el. – Jelenleg elég sok a munkám."

"Nagyon sűrű a menetrend, és ha ebbe bele akarok szorítani egy kis versenyzést is, az azt vonja magával, hogy február közepétől [a júniusi] Le Mans-ig kevesebb, mint 10 napot leszek otthon. Ehhez el kell intéznem, hogy az itteni feladatokat [a Williamsnél] és a [WEC] versenyzést is rendesen csináljam. Nem akarok túl sokat bevállalni, a káoszt kockáztatva."

Szokatlan megoldás a stábban

A Williams egyúttal bejelentette, hogy ritkán látható formációt alkalmaz a pilóták stábjában: a megszokottól ellentétben nem egy, hanem

két versenymérnöke lesz Strollnak és Szirotkinnak is,

James és Urwin és Luca Baldisserri, illetve Andrew Murdoch és Paul Williams. Tavaly Urwin és Murdoch (egyedül) töltötték be ezt a pozíciót a két autónál.

Az FW41 teljesítményéért felelős mérnök, Rob Smedley azt mondta az Autosportnak, hogy az eddigi tesztnapok alapján "nagyon kedvezőnek" ítéli a változtatást, ami előrébb lendíti a csapatot. "Nem úgy osztjuk szét a feladatokat, ahogy mások a verseny- illetve adatelemző mérnöknek hívott munkatárs között. Jó az egyensúly is a szakmai múltat tekintve az egyes autóknál" – nyilatkozta.

Mivel két fiatal pilótát indítunk, kiemelten fontos, hogy az információkat gyorsan dolgozzuk fel és osszuk meg."

Smedley elárulta, hogy Szirotkinnal nagyon elégedettek az új mérnökök, míg Stroll azért örül különösen Baldisserri jelenlétének a garázsában, mert az F3-ban már kapcsolatban álltak.