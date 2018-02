Az utolsó pillanatban bemutatták a Force India autóját is

Az előszezoni tesztek kezdetére időzítette új autójának bemutatását a Force India. A VJM11-gyel megtartanák a konstruktőri világbajnokság 4. helyét, de ez egyre nehezebb lesz.

Egy igazi bemutató maradt az első idei F1-es tesztnap reggelére: a Force India a barcelonai paddockban mutatta meg a külvilágnak a VJM11-est, ami az előző szezonhoz hasonlóan ismét rózsaszín lett, de a karosszériáján két új szponzor is megjelent. Ez náluk kifejezetten fontos, mert a silverstone-i istálló az egyik legkisebb költségvetésű a mezőnyben, mégis sikeresek.

A várakozásokat alaposan felülmúlva a Force India az előző két szezont a konstruktőri világbajnokság 4. helyén zárta, így a három élcsapat, a gyári Mercedes, a Ferrari és a Red Bull mögött ők voltak a vert mezőny legjobbjai. Ez az okos gazdálkodásnak, a jól működő fejlesztéseknek, a Mercedes motoroknak és a pilótáknak is köszönhető, bár Sergio Pérez és Esteban Ocon lobbanékony párost alkotott.

Idén szinte biztosan nem engedhetik majd meg maguknak, hogy összeütközzenek egymással és pontokat veszítsenek, mert a Renault, a McLaren és a Williams is nagyon készül a 4. hely megszerzésére, de a silverstone-i csapat tavaly is állta a sarat, pedig a háttérben náluk sem egyszerű a helyzet.

Folyamatosan érkeznek hírek arról, hogy a résztulajdonos csapatfőnök, Vijay Mallya ellen végrehajtási eljárások folynak 1 milliárd dollárnál is nagyobb tartozásai miatt.

Ezzel összefüggésben nemrég a csapat eladásáról is pletykák indultak, de a csapat közleményben nyomatékosította, hogy a tulajdonosoknál nincs megfontolásra érdemes ajánlat. Helyette itt a VJM11, amin két új szponzor logója is látható. Az autó ezen túl a várható jellegzetességekkel büszkélkedhet, megkapta a glóriát és levágták a cápauszonyát is.

Az autót elsőre a csapat orosz tesztpilótája, Nyikita Mazepin vezetheti,

a bejáratás után Esteban Ocon és Sergio Pérez kap lehetőséget, majd ismét egy újonc, a kanadai Nicolas Latifi ülhet a volán mögé Barcelonában. Jövő héten már a versenyzők kerülnek előtérbe, Pérez-Ocon sorrendben váltják majd egymást Barcelonában.