Alonso a kicsúszással együtt is nagyon elégedett

Hiába hagyta ki majdnem a teljes délelőttöt az első tesztnapján egy műszaki hibából eredő kicsúszás miatt, nagyon jónak értékelte a hétfőt. Szerinte más csapatokat sokkal komolyabb gondok sújtották.

Egy óra sem telt el az idei tesztidőszakból, amikor máris félbe kellett szakítani a gyakorlást a McLaren műszaki hibája miatt. Bár hétfőn nem a hajtáslánc valamelyik eleme sztrájkolt, mint a hondás korszakban oly sokszor, hanema jobb hátsó kerékről elszabaduló kerékanya siklatta ki Fernando Alonsót a kavicságyba,a csapat három órányi edzésidőt vesztett, mire újra menetkész állapotba hozták az MCL33-at.

A McLaren ügyvezetője ugyanakkor nem rémült meg az újabb döcögős nyitánytól. "Nem, nincs dráma. A garázsban mindenki nyugodt és csak teszi a dolgát – mondta Zak Brown. – Minden rendben. A tesztelés erre való. Szerintem a többi csapatnak is lesznek különböző gondjai, pont erre találták ezt ki. Nagyon kevés időt fogunk veszteni, úgyhogy ez nem nagy ügy."

"Nem hiszem, hogy van csapat, ami gond nélkül teljesíti majd a szezont. Nem hiszem, hogy valaha is volt ilyen."

Alonso a 6. körében járt, amikor kipördült, végül 51 fordulóval zárta a napot. Csapata így a felét sem teljesítette a kitűzött 500 km-es futásteljesítménynek, jóllehet, ebben a délután kedvezőtlenre forduló időjárás is közrejátszott.

A spanyol azt mondta, délelőtt eleve nem terveztek sokat körözni, és "nagyon jónak" értékelte az első tesztnapot. "Ez csupán egy aprócska, de nagyon látványos probléma volt [a kerékanyával]. Mindenki felkapja a fejét, ha egy autót a sóderben lát."

"Hat csapat garázsajtaja is csukva volt, az autójuk darabokban hevert, de ezt senki sem látta, nem készültek felvételek erről. Rengeteg istállónál vannak komoly gondok, de a mi kerékanyás problémánk került reflektorfénybe."

Az immár Renault-val hajtott autó motorjával is elégedett. "Minden nagyon simán és jól megy. Néhány dolgon próbálunk igazítani, ahogy az lenni szokott az új autók esetében, de a motorral eddig különösen elégedett vagyok. Úgy vélem, hatalmas lehetőségek rejlenek a McLaren Renault-ban – mondta. – Nincs okom kételkedni abban, hogy ütőképesek lehetünk."

Meglepően jól muzsikált a Honda

A McLarentől tavaly elbocsátó üzenetet kapó, és az F1-es programját a Toro Rosso partenereként Hondára szinte rá sem lehetett ismerni: hétfőn semmilyen akadály sem gördült eléjük, és csak a Red Bullt vezető Daniel Ricciardo tett meg többet Brendon Hartley 93 körénél.

Az új-zélandi pilóta megerősítette, hogy nem szembesültek problémával, és a tavalyi Renault-hoz képest jobban vezethetőnek találta az új Hondát.

A japánok sportprogramjának főnöke azt mondta, hogy az erőforrásokkal az első számú céljuk a megbízhatóság. "A szezon elején erre koncentrálunk – nyilatkozta Maszasi Jamamoto az Autosportnak. – Jó megbízhatóságot kell elérnünk, a téli időszakban ezen fogunk dolgozni."

Erre szükség is lesz, mivel az idei évtől egy autóba csak három motort lehet büntetés nélkül beszerelni. A Honda az idény későbbi részében, előreláthatóan a júniusi Francia Nagydíjon veti be a továbbfejlesztett V6-osát, aminél már a teljesítmény fokozása is fontos szempont lesz.