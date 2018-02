Bemutatták az első Renault-motoros McLarent

Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne végre használható F1-es autót kaphat. Az új McLaren kívül-belül megújult és további fejlesztések várnak rá.

A szerdán elkapott kémfotó után már nem meglepetés, hogy a McLaren a csapat hajnalát és Bruce McLaren autóit idéző, papaja sárga színű autót mutatott be a 2018-as szezonra. Az MCL33 az első autó a wokingi csapat történetében, amit Renault erőforrás hajt majd, miután háromévnyi küszködésnek véget vetve búcsút mondtak a Hondának.

A szeptemberben bejelentett motorcsere miatt alaposan megváltozott az új autó, hiszen a két erőforrás eltérő elrendezésű, ez egyszerre jelentett előnyöket és hátrányokat is a csapatnak. Végül a gyorsan kialakuló együttműködésnek köszönhetően a McLaren nagyobb kompromisszumok nélkül be tudta építeni az autóba a franciák motorját.

Az MCL33 karosszériafejlesztését – az ellenfelekhez hasonlóan – alaposan befolyásolta az idén megjelenő fejvédő szerkezet, a glória és a cápauszonyok megvágása is. Utóbbi nem érte váratlanul a csapatot, mert a kereskedelmi ügyekért felelős ügyvezetőjük, Zak Brown is kardoskodott a változás mellett, szerinte

a tavalyi uszony kitakarta a szponzorok számára értékes hátsó szárnyat.

Bár 2014 óta a Renault motor sem tekinthető golyóállónak, idén a labda mégis inkább az autó tervezőinek térfelén pattant. Elsősorban ő felelősségük, hogy a McLaren kilábaljon a gödörből, amibe a Hondával került. A gyári támogatást elvesztették, a franciák erőforrásával azonban elméletileg akár a Red Bull szintjére is felnőhetnek.

Ez azt jelenti, hogy az előző évekkel ellentétben a McLaren is versenyben lehet akár a dobogós helyekért is, de a csapat menedzsmentje egyelőre csak azt várja, hogy ismét fejlődni kezdenek. Az üzleti környezet a Dell és a Petrobras érkezésével javul az istálló körül,

a pályán azonban kemény küzdelemre készülhetnek.

Abban bízhatnak a McLarennél, hogy a korábbiaknál sikeresebb tesztsorozaton vesznek majd részt. Matt Morris, a csapat mérnökigazgatója napi 500 kilométeres futásteljesítményt vár, ez segíthet nekik, hogy jobban kiismerjék az autót, amit az idénynyitó Ausztrál Nagydíjig még alaposan továbbfejlesztenek.

Noha az új motorszállító miatt az autó hátulját lényegében teljesen átépítették, aerodinamikai szempontból egyelőre nem sok érdekes részlet látható a McLarenen. Ez részben annak köszönhető, hogy a csapatok a tesztelésre tartogatják a mások által is lemásolható szárnyaikat, ráadásul

a McLarennél elsősorban az volt a fókuszban, hogy az új autóval megbízhatóan gyűjthessék a kilométereket.

A padlólemez kivágásai így is egyediek és az is látható, hogy a bár a Hondára ráerőltetett, úgy nevezett „size zero” koncepciónak és a nagyon szűk motortérnek búcsút mondtak, az MCL33 a Renault motorral is karcsú lett. Ez a hátsó felfüggesztés környékén figyelhető meg igazán.

A menedzsment tagjai az új autó kapcsán azt emelték ki, hogy a csapat felkészülten várja az idei szezont. Mohammed bin-Isza al-Kalifa sejk, az igazgatótanács elnöke kiemelte, hogy a McLaren vezetése „erős, az alkalmazottaink nagyon tapasztaltak és tehetségesek, új partnerekkel [bővültünk] és motivált, izgalmas versenyzők ülnek a volán mögé. Készen állunk a versenyekre.”

Mansour Ojjeh, a McLaren igazgatótanácsának tagja „szenzációsnak” nevezte, hogy a McLaren visszatér a klasszikus színkombinációhoz. „Hihetetlenül néz ki és tényleg megerősíti a félelmet nem ismerő hozzáállást, amivel támadásba lendülünk a szezon során” – vélte a csapat egyik legrégebbi tagja.

Zak Brown, a McLaren Technology Group ügyvezetője hozzátette, a sárga szín „nem csupán érzelmi döntés volt, azt is megmutatja, hogy hallgatunk a rajongóinkra, őket és az egész Formula-1-es közösséget mélyebben szeretnénk bevonni.”

Eric Boullier, az istálló versenyigazgatója „hihetetlennek” tartja a munkát, amit a McLaren szakemberei elvégeztek az új erőforrás gyors beépítése terén. Szerinte az MCL33 jól kitalált autó lett, ettől függetlenül

nincs kétségünk afelől, hogy nehéz lesz megtörni az élen állók hegemóniáját és a középmezőny is tele lesz tehetős, tapasztalt csapatokkal, akiknek bizonyítaniuk kell.”

„Szerényen közelítünk az előttünk álló kihívásokhoz, de úgy érezzük, hogy jól felkészültünk, később építkezhetünk az ígéretes csomagunkra és többet is kihozhatunk belőle a szezon során. Két kiváló pilótánk is van, akik a futamokon a különbséget is jelenthetik” – utalt Boullier a kétszeres világbajnok Alonsóra és az ígéretes Vandoorne-ra.