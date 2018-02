Hamilton: Az F1 túléli, ha kiszállok

A Mercedes W09 bemutatójának egyik fő témája Lewis Hamilton sorsa volt. A négyszeres világbajnok még élvezi az F1-et, de szerinte a sport simán átvészelné, ha visszavonulna.

Évek óta visszatérő téma, hogy Lewis Hamilton vajon meddig folytatja az F1-es pályafutását, még úgy is, hogy közben minden idők legsikeresebb brit pilótája lett, eddig négy világbajnoki címet nyert, a pole pozíciók terén már vezeti az örökranglistát és már csak Juan Manuel Fangio, valamint Michael Schumacher nyert nála több világbajnoki címet.

Hamilton viszont folyamatosan jelzi, hogy az F1-en kívül más dolgok is érdekesek a számára és tudatosan készül a versenyzés utáni pályafutására, ami többször is zavarba ejtette már a közönséget és a sajtót is. Negyedik világbajnoki címe megnyerése után ő és Toto Wolff is kijelentette, hogy 2018 után is folytatni akarják a közös munkát, a szezon kezdete előtt a szerződés is elkészülhet.

A sportoló ettől függetlenül Silverstone-ban kijelentette, szerinte az F1 nem sínylené meg, ha ő eltűnne a mezőnyből. „Úgy gondolom, hogy a Formula-1 rajongói megmaradnak és szerintem rengeteg izgalmas tehetség bukkan majd fel – mondta a 33 esztendős pilóta. – A rajongóim talán feldúltak lesznek egy ideig, de ez így természetes és normális.”

Hamilton azonban hat év után is lelkesen jár be a Mercedes gyárába.

„Nagyon izgatott vagyok és addig maradok, amíg ég bennem a tűz. Imádom a munkámat – szögezte le. – Tisztában vagyok azzal, hogy egy napon már nem ezzel foglalkozom majd, ezért kiélvezem a pillanatot. Őrületes belegondolni, hogy már ilyen régen foglalkozom ezzel és még mindig ezt érzem. Szerintem azért van ez, mert nagyra értékelem.”

Ettől függetlenül ismét megemlítette, hogy szerinte az F1 azután is növekedni fog, hogy ő elhagyja majd a mezőnyt. „Új menedzsment van és szeretném azt gondolni, hogy én is a fejlődés részese vagyok. Még akkor is a sport része maradhatok, ha kiszállok” – tette hozzá. Később elárulta, neki személyesen is szerepe van abban, hogy a Tommy Hilfiger a Mercedes szponzora lett.

Akadnak izgalmas dolgok, amelyek remélhetőleg a versenyzés után is folytatódnak. Idén a Tommy Hilfiger is a partnerünk, az együttműködés felépítésén én is sokat dolgoztam.”

A brit pilóta elárulta, az elmúlt 10 év leghosszabb szabadságát vette ki az előző, „hosszú és ütésváltásokkal teli” év után. Úgy vélte, teljesen feltöltődve tért vissza, a télen viszont nem foglalkozott a sikereivel. „Csak az elmúlt néhány nap során láttam valamit, hogy közel vagyok Fangióhoz. Ez igen izgalmas” – árulta el.

Szabadsága alatt Hamilton nem csak személyesen tűnt el a világ szemei elől, a közösségi médiás felületeit is leradírozta. Ezt sokan összefüggésbe hozták azzal, hogy karácsonykor botrányt kavart egy Twitter-posztjával, amiért később bocsánatot kért. Silverstone-ban azt mondta, tervezték már a takarítást, de áttételesen arra is utalt, hogy tanult a karácsonyi esetből.

Már korábban is terveztük, hogy az idei évet tiszta lappal kezdjük. Úgy jött ki, hogy ez az időszak adta magát erre

– utalt a két ünnep közötti napokra. – A továbbiakra nézve van egy összhang, amit meg kell találni. Hosszú évek óta nagyon nyitott voltam az életemmel kapcsolatban és ezen nehéz változtatni, mert igencsak szeretek kitárulkozni” – magyarázta. – Most viszont furcsa időszakot élünk a világban, a dolgokat jobban felnagyítják, mint a korábbi években. Ez kritikus időszak a világban.”

Hamilton visszaszivárgott a közösségi médiába, bár a legtöbb posztja újabban szponzorokhoz köthető

„Továbbra is meg fogom mutatni, hogy mivel foglalkozom, de inkább stratégiai szemmel döntöm majd el, hogy mit fedek fel és mit nem. [közösségi média] továbbra is segíteni fog, hogy kapcsolatban maradjak a rajongóimmal, mert ezt egy versenyhétvégén nem tehetem meg. Az életem része marad, de majd meglátjuk, mennyire ások mélyre.”