A Mercedes elismeri, nem jó, ha letarolják az F1-et

Négy éve szinte verhetetlenek az Ezüstnyilak az F1-ben. A csapatfőnök szerint ez hosszútávon káros, Lewis Hamilton viszont nagy csatára készül az idei szezon során.

Tavaly az európai futamok végéig szoros küzdelem zajlott a világbajnoki címekért a Ferrari és a Mercedes pilótái között, az Ezüstnyilak azonban a szezon végére ismét győztesként kerültek ki és Lewis Hamilton révén az egyéni, valamint Valtteri Bottas segítségével a konstruktőri világbajnokságot is megnyerték.

Ezt úgy sikerült elérniük, hogy a szabályváltozások után épített első autójuk, a W08 nehezen beállítható masinának bizonyult, ezért eleinte a korábban látott fölényüknek nyoma sem volt, az utolsó futamokon viszont már ismét rémisztő tempóban haladtak a pilótáik. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója is úgy vélte, a Mercedes 2018-ban ismét erősebb lehet.

Ez rossz hír az izgalmas versenyeket kedvelőknek és az F1 egészének is, hiszen tavaly ismét élénkülni kezdett az érdeklődés a sportág iránt. Dieter Zetsche, a Daimler AG igazgatótanácsának elnöke többször is kijelentette, hogy a Mercedes szoros küzdelemben szeretne sikereket elérni, ez azonban az elmúlt években általában nem így alakult, hiszen 79 futamból 63-at megnyertek.

„Ha körbenézünk magunk körül, [feltehetjük a kérdést], hogy egy csapat hosszútávú uralkodása árt-e a látványosságnak. A válasz igen” – mondta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a RaceFans.net-net. – Ezt már a Ferrari 2000-es években elért sikerei vagy a Red Bull, aztán a Mercedes [példája] alapján is láthatjuk. Úgy gondolom, a Formula-1 számára

a legegészségesebb környezet az, amikor több csapat is képes nyerni, a világbajnoki cím sorsa csak a végén, az utolsó futamon dől el. Nyilvánvalóan ezekre az összetevőkre van szükségünk.”

Wolff azonban leszögezte, hogy a csapata nem egy ilyen helyzet elérése törekszik, ezért folytatták az autójuk fejlesztését. Ahogy ő fogalmazott: „A mi szemszögünkből nem lehet holisztikus a hozzáállásunk az általános szórakoztatáshoz.” Hozzátette, attól sem tart, hogy a sikerek kényelmessé teszik a Mercedest.

A Mercedes W09 bemutatása után egy YouTube-interjúban Hamilton azt mondta, már tavaly is alig várta, hogy megvívjon Sebastian Vettellel és idén is szoros csatára számít az ellenfelekkel. „Évek óta nem volt lehetőségünk arra, hogy tényleg versenyezzünk egymással. Azt mondtam, ’na, most végre gyors autód van, most nem lehet kifogásod, ha legyőzlek.’ Futottunk néhány nagyszerű versenyt.

Hamilton hozzátette, nagy élmény számára a Ferrari ellen küzdeni.

„Tavaly az év elején a három élcsapat kissé elkülönült egymástól, az év végére viszont a teljesítmények terén egyvonalba kerültünk. Idén biztos vagyok abban, hogy pont így lesz – formált éket a kezeivel. – Szendvicsbe fogjuk majd egymást. Remélem, annyira szoros lesz, hogy a kanyarcsúcsponti sebességek vagy az összpontosítás révén itt-ott talált fél tizedek döntenek majd.”