Sebastian Vettel visszafogottan, Kimi Räikkönen meglepően bőbeszédűen köszönte meg a Ferrari mérnökeinek munkáját a maranellói autóbemutatón. Már vasárnap kipróbálhatják az SF71-H-t a pályán.

Csendesen mosolyogva, nyugodtan állta végig a Ferrari idei versenygépének, az SF71-H-nak a bemutatóját Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen. A 2015-ben Maranellóba érkezett

német a negyedik, a finn pedig már a nyolcadik szezonjára készül az ágaskodó lovas vörös overálban,

így egyikünek sem okozott túl sok izgalmat az új autó körüli felhajtás.

Vettel inkább csak mosolygott, különösen rövid beszédében a mérnökök tavaly nyár óta elvégzett munkájáért mondott köszönetet, egy új F1-es autó tervezése ugyanis rendszerint már az előző év derekán elkezdődik.

Az első üléspróbán rögtön jól éreztem magam az autóban, minden simán zajlott

– mondta a német, aki ötödik vb-címe megszerzésére készül idén.

"Most, hogy végre készen van az új Ferrari, alig várom, hogy kipróbálhassam! Szép dolognak tartom, hogy a kollégáim egy részével együtt mutathatjuk be az új autót, ezek a pillanatok ugyanis mindannyiunk számára különlegesek. Rengeteget dolgoztak a télen és most mind arra várnak, hogy mi mondjuk el nekik, milyen érzés vezetni [az új kocsit].

A lényegre törő válaszairól híres Räikkönen viszont feltűnően cserfes volt a prezentáción. „A mérnököknek rengeteg dolguk van egy új autó tervezésével, megépítésével, ezért mindig elég későn készül el. Csak tegnap este láttam először az új autót, nagyon szép lett" – mondta a "Jégember".

"Elsőre furcsának tűnik a glória, de a fiúk mindent megtettek, hogy jól integrálják a karosszériába.

A szabályváltoztatások mindig átalakítják az autók kinézetét, de hamar meg fogjuk szokni, nem lesz vele gond."

Räikkönen és Vettel pontosan 88 napja, a tavalyi idényzáró Abu-dzabi Nagydíj óta nem vezetett F1-es autót. Erre legközelebb vasárnap lesz alkalmuk, amikor a Ferrari promóciós napot tart Barcelonában, ahol másnap, február 26-án az idei téli tesztidény is kezdetét veszi.