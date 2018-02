A Ferrari 2018-as versenyautója a pletykákat igazolva szinte teljesen vörös lett. Maranellóban a tízéves győzelmi aszálynak kellene véget vetni az új modell révén, amely a tavalyi autó továbbfejlesztett, finomított változata.

A hagyományokhoz híven az interneten mutatta be 2018-as versenyautóját a Ferrari, amivel a Scuderia ismét a világbajnoki címet célozza meg. Ezúttal a legrégebb óta szolgáló spanyol tesztpilótájuk, Marc Gené kapta meg a moderátor szerepét.

A Maranellóban megtartott prezentáción a Ferrari legnagyobb rajongóinak szóló játékának egyik nyerteseként egy magyar lány, Renáta is jelen lehetett.Az olasz istálló tavaly remekül kihasználta az új szabályokat, de a nyár során a Mercedes felülkerekedett rajtuk, az ázsiai futamokon pedig már a műszaki és a vezetői hibák is megsokasodtak, így az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címről is lemaradtak.

Az új modellel nem lehet más céljuk, mint a vb-trófeák elhódítása. A csapat 2008-ban nyert utoljára konstruktőri vb-t, egyéniben pedig Kimi Räikkönen ünnepelhetett utoljára 2007-ben. A 38 éves finn lassan öt éve nyert utoljára nagydíjat és valószínű, hogy ez lesz pályafutása utolsó F1-es Ferrarija.

Tegnap este láttam először az új autót, nagyon szép lett. Elsőre elég furcsának tűnik a glória, de a mérnökeink mindent megtettek, hogy szépen integrálják a karosszériába.

Miután ez egy biztonsági előírás, hozzá kell szoknunk, de az ilyesmi elég gyorsan megy" – mondta Kimi Räikkönen a bemutatón.

Videó: Az SF71-H bemutatkozása előtti utolsó simítások



Várhatóan az idén is Sebastian Vettel lesz a csapat húzóembere. A német tavaly a szezon kétharmadáig partiban volt Lewis Hamiltonnal, de többször vesztett értékes pontokat elkerülhető balesetek miatt, ráadásul a motorhibák sem kedveztek neki.

A Ferrarinál bíznak benne, hogy sikerült kijavítaniuk az erőforrás hibáit. A rivális Mercedeshez távozott Lorenzo Sassi utódja, a motorfejlesztést irányító Corrado Iotto csapata egy módosított hajtóművel kezdi meg a szezont, a 2018-as erőforrás bevetése csak a nyár elejére várható. A Ferrari az elmúlt időszakban határozottan kiállt a motorszabályok szigorítása mellett, mert már tavaly úgy érezték,

képesek lesznek három erőforrással teljesíteni a maratoni, 21 futamos szezont.

Mattia Binotto mérnökcsapatának bátor újításai már tavaly is sikert arattak, amit igazol, hogy idén a Ferrari több aerodinamikai megoldását is lemásolták a riválisok. A Ferrari elsősorban a Mercedest figyelte.

Technikai értelemben a legnagyobb kérdés az SF71-H tengelytávja volt, ami – mint azt a technikai igazgató megerősítette – hosszabb lett a tavalyinál.

Ez a nyújtott, tempós kanyarokkal rendelkező pályákon előnyt jelent, a technikás pályákon, így Monte-Carlóban, vagy a Hungaroringen viszont kevésbé.

"Az új autó, az SF71-H a tavalyi autó továbbfejlesztett változata.

A legnagyobb különbséget a hosszabb tengelytáv, illetve a radiátor nyílásainak még agresszívabb kiképzése jelenti. Ha megnézik az autó hátulját, rendkívül keskeny lett,

a mérnökeink remek munkát végeztek a csomagolással" – emelte ki Binotto.

A 2018-as Ferrarin a glória melletta cápauszony méretének csökkenése a legfontosabb vizuális változás, de festés terén is újítottak az olaszok: az autó szinte teljesen vörös lett mivel az előző szezon végén egy spanyol bankcsoport kiszállt a szponzorok köréből, a Philip Morris viszont ismét meghosszabbította az együttműködését az istállóval.