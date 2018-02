A sikersorozatát ünnepli új F1-es autóján a Mercedes

Silverstone-ban leplezték le az új Ezüstnyilat, amitől azt várják, hogy nem lesz olyan kényes díva, mint az elődje és ismét elhozza a világbajnoki címeket.

Az elmúlt évek hagyományait folytatva a Brit Nagydíj helyszínén, Silverstone-ban mutatja be új autóját a Mercedes, de a Sky Sports már a bejáratásról is képeket közölt. A 2014 óta tartó sikertörténetben a W09 feladata nem is lehet más, mint az egyéni és a konstruktőri világbajnokság megnyerése a csapatnak, hiszen az új turbókorszakban az elődei évente maximum néhány futamgyőzelmet engedélyeztek az ellenfeleknek.

A Mercedes még mindig a mezőny legjobb erőforrásával büszkélkedhet, ez azonban tavaly már nem volt elég ahhoz, hogy az ügyfélcsapataik mázli nélkül feljussanak a dobogóra. A brixworth-i gyárban az idei szezonra teljesen új változat készült, ezzel akár az 1000 lóerős rendszerteljesítményt is elérhetik.

A legnagyobb kérdőjel azonban nem az erőforrás, hanem a karosszéria körül akad, mert az előd, a W08 a csapat elmondása szerint is makrancos „díva” volt. A mérnököknek lényegében a szezon végéig nem sikerült teljesen kiismerniük a gumik viselkedését az autón, több alkalommal is küszködtek a beállításokkal és az autó tengelytávja is túl hosszúnak bizonyult.

A Ferrari hanyatlását és botlásait kihasználva azonban Lewis Hamilton így is magabiztosan megszerezte pályafutása negyedik világbajnoki címét, míg Valtteri Bottas három győzelemmel mutatkozott be a csapatnál. A 2018-as szezon egyik nagy kérdése, hogy Hamilton és Bottas marad-e a csapatnál: a brit pilótánál ez formaságnak tűnik, Bottasnak igyekeznie kell, hogy megtartsák.

Az istálló személyi állománya az előző szezonnal ellentétben lényeges posztokon nem változott, a szponzori körben a Hugo Bosst a Tommy Hilfiger váltotta.

Már a festés is hónapokig készült

Nem sokkal az autó bemutatása előtt a Mercedes a festés folyamatáról már megosztott egy videót. Ebből kiderült, hogy már tavaly júliusban, az Osztrák Nagydíj után elkezdtek dolgozni az idei autó külső megjelenésén. Először kielemezték a 2017-es változatot a pályán és azon kívüli környezetben is, valamint áttekintették az ellenfelek autóit is.

A tényleges tervezés a stuttgarti dizájnrészlegen történik, eleinte papíron, aztán Photoshopban, végül 3D-s modellen véglegesítik az autó megjelenését. Mint minden ilyen esetben, lehet folytatni a tavalyi változatot vagy teljesen tiszta lappal kezdeni. Idén a tavalyi, „digitális folyam” koncepciót folytatták, de a grafika már csak négy kiugró vonalra épül, ami

a csapat által elért négy világbajnoki címet jelképezi.

Fontos szempont, hogy az autó könnyű legyen, ezt a felvitt festék mennyisége is alaposan befolyásolja. Januárban egy tavalyi bemutatóautón kipróbálják az idei megjelenést, a W09 festése pedig ebben a hónapban, februárban kezdődött.

A Mercedes már a hivatalos bemutató előtt pályára vitte az autót, amit Bottas vezethetett először, de a délután folyamán a világbajnoki címvédő Hamilton is kipróbálhatja. A tervezők ezúttal is kecses, lekerekített orrkúpot készítettek az autóra, a glória ívét megpróbálták az oldaldobozok festésén látható motívumokkal tompítani és a szabályok szerint eltűnt a cápauszony és a T-szárny is.

Az autó első ránézésre is visszafogott megjelenésű, szinte biztos, hogy a Mercedes a tesztelésre tartogatja az igazán kihegyezett karosszériaelemeket,

azonban a tükrök kialakítása és az oldalsó légbeömlők előtti légterelők, az úgy nevezett bargeboard-ok formája is érdekes részlet. Érdekesség, hogy amikor a Williams pont lemásolta, a Mercedes elhagyta az Ezüstnyilakon tavalyig látható S-csatornát vagyis a grove-i istállóval ellentétben ők másként irányítják a levegőt a sisak fölötti légbeömlő nyílás felé. Az éles bevetésre sem kell már sokáig várni, hiszen a tesztelés jövő hétfőn, február 26-án kezdődik Barcelonában.

Hamarosan bővítjük a cikket az autóval kapcsolatos további részletekkel és hivatalos fényképekkel!