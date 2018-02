Láncfűrésszel vágná le a glóriát a Mercedes főnöke

Toto Wolff nincs kibékülve a fejvédővel, de elismerte, hogy tényleg védi a versenyzőket. Nem tart Lewis Hamilton kiégésétől, aki hamarosan meghosszabbíthatja a szerződését.

A Mercedes sem kerülhette el, hogy a csütörtökön bemutatott 2018-as autójukra is felszereljék az idén kötelezővé tett fejvédő szerkezetet, a glóriát. Az eszközt sokan bírálták már, elsősorban azért, mert elcsúfítja az autókat, de több csapat, például a Williams vagy a Renault is mindent megtett, hogy javítsák az összképet, az FIA pedig továbbfejlesztett verziót ígért.

„Nekem ez az egész dolog nem tetszik – szögezte le Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója Silverstone-ban. – Ha adnának nekem egy láncfűrészt, én bizony levágnám. Vigyáznunk kell a versenyzők biztonságára, de esztétikai szempontból nem vonzó az, amit most megvalósítottunk” – foglalta össze a véleményét.

„Ezzel kezdenünk kell valamit és előállni egy tetszetősebb megoldással. Lényeges súlytöbbletet helyez az autó tetejére és nagyon elszúrja a tömegközéppontot. Akármennyire is meggyőző a statisztika, hogy elbírna akár egy buszt is, ez egy Formula-1-es autó” – jelentette ki Wolff.

Az osztrák szakember azt viszont elismerte, hogy a glória tényleg „sokkal biztonságosabbá” teszi az F1-es autókat a pilóták szempontjából.

Wolff kitért a csapat versenyzői felállására is, hiszen Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sem rendelkezik szerződéssel a 2019-es szezonra. A közvéleményt természetesen Hamilton sorsa érdekli jobban, Wolff úgy vélte, a brit pilóta továbbra sem égett ki, „hihetetlenül motivált” és továbbra is éhes a sikerre. Hamilton később hozzátette, szerinte csak formaság a szerződéshosszabbítás.

„December óta távol voltam és februárig nem is tértem vissza, ilyeneket nem szeretek telefonon intézni – idézte Hamiltont a Sky Sports. – Januárban többször is megbeszéltük, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk egymás iránt. Toto tudja és én is tudom, hogy nincs jobb csapat és versenyző sem, úgyhogy ő és én sem nézelődünk másfelé. Ahogy mindig, úgy most is csak a részleteket kell tisztázni.”

Remélem, már a szezon kezdete előtt rendezzük ezt, de nem kell sietnünk, nincs pánik.”

„Nem érzek nyomást más pilóták részéről. Totónak és a Mercedesnek sincs oka, hogy azt gondolják, másokkal is tárgyalok. Már 6 éve vagyok [ennél a csapatnál] és egyszer sem tárgyaltam más csapattal. Ez megmutatja, hogy mennyire elkötelezett vagyok. Azt tudom, hogy a csapatot más pilóták is megkeresték, talán még manapság is ez a helyzet. Ez elkerülhetetlen, de megbeszéltük, hogy ha én számba venném a lehetőségeimet, akkor azt elmondanám nekik. Erre viszont nem volt szükségem.”