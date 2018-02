Csak a teszten mutatják meg az új Force Indiát

Legalábbis, ha még a jövő héten ez lesz a csapat neve. Felbukkant egy tulajdonosjelölt is a legsikeresebb privát istálló körül.

A Force India lesz az egyetlen csapat, ami az előszezoni tesztek előtt nem mutatja meg az idei F1-es autóját, legalább számítógéppel generált képeken. Úgy volt, hogy a Toro Rosso is így tesz, az STR13-as azonban szerdán lebukott és egy kiszivárgott fotó után a csapat egy hivatalos képet is mutatott az új modellről.

A silverstone-i istálló azonban az Autosport értesülése szerint egészen hétfő reggelig titkolózik, azt viszont már bejelentették, hogy orosz tesztpilótájuk, Nyikita Mazepin vezetheti majd először az autót, majd Esteban Ocon és Sergio Pérez következik. A tesztek első felvonását szintén egy fiatal pilóta, a Nicolas Latifi zárja majd, a következő négy nap során viszont csak a versenyzők kapnak lehetőséget.

Az új autó mellett a csapat neve is megváltozhat: a Force India menedzsmentje már tavaly is foglalkozott a gondolattal, hogy nemzetközibb névre váltsanak, több változat után úgy tűnt, megoldást is találtak, azonban a hivatalos megerősítés továbbra is várat magára. A Daily Mail című brit bulvárlap szerint

felmerült az, hogy a csapat új tulajdonoshoz kerülhet, a Rich Energy állítólag 200 millió fontot adna az istállóért,

ami jól jöhetne a résztulajdonos Vijay Mallyának és Subrata Roy-nak is, mivel mindkettejükön jelentős tartozásokat próbálnak behajtani az indiai hatóságok. A brit Company’s House adatai alapján azonban a cég nem engedhet meg magának egy ilyen volumenű beruházást, csak akkor, ha egyelőre nem tisztázott eredetű, külső forrásokat is bevonhat. A Racefans.net viszont úgy értesült, a felek közötti tárgyalások három hónapja lezárultak, eredménytelenül.

A Renault-t bemutatták, de minek

A Force India az előző két szezon során megszerezte a konstruktőri világbajnokság 4. helyét, idén egyebek mellett a Renault is erre a helyre pályázik. Kedden meg is mutatták az RS18-ast néhány számítógéppel generált képen, de Gary Anderson, az Autosport technikai szakértője rögtön figyelmeztetett, a Renault vagy visszafogott volt vagy nem hozta ki a maximumot az autóból.

Szerdán a Renault elismerte, hogy a képek csak ízelítők voltak a jövő heti tesztelés előtt.

Az enstone-i istállóhoz hasonlóan a McLaren aerodinamikai vezetője, Peter Prodromou is kijelentette, hogy a pénteki leleplezésen látható új autójuk inkább a tavalyi evolúciója lesz, de már dolgoznak egy átfogó fejlesztésen, ami az Ausztrál Nagydíjra készülhet el.