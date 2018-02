Noha csak az interneten, egy előre összeállított sajtócsomagban mutatták be kedden a Renault R.S.18-ast, a csapat vezetőinek és húzópilótájának, Nico Hülkenbergnek a nyilatkozatai csendes optimizmusról árulkodnak.

A Renault eredetileg a konstruktőr-vb 5. helyét szemelte ki magának 2017-ben, amiből végül – az autó teljes átdolgozását és Carlos Sainz Jr. szerződtetését követően – egy hatodik helyezés lett. A franciák a szezon elején sokszor panaszkodtak arra, hogy eredmények nélkül nagyon nehéz igazán jó mérnököket elcsábítani a konkurenciától.

2018-ra azonban sikerült 35 százalékkal növelni a csapat munkaerejét, aminek keretében kiváló szakemberek is érkeztek Enstone-ba.

Erre, valamint a formálódó csapategységre alapozza optimizmusát Cyril Abiteboul csapatvezető, Bob Bell technikai igazgató és a csapat német pilótája, az eddig 140 nagydíjon rajthoz állt Nico Hülkenberg is.

Hülkenberget a legelső, 2010-es felbukkanása óta őstehetségnek tartják, amit 2015-ben a Le Mans-i 24 órás megnyerésével is alátámasztott. Az F1-ben azonban eddig adós maradt a kiugróan jó eredményekkel, hogy mást ne mondjunk,

Hülkenberg tartja a legtöbb dobogós helyezés nélküli GP-részvétel (140) kétes rekordját.

A német azonban a sárga-feketéknél körvonalazódó mérnöki és technikai stabilitás okán optimistán készül 2018-ra.

„Úgy vélem, továbbra is a három topcsapat [a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull] fogja diktálni a tempót, mögöttük remélhetőleg mi és a McLaren, esetleg az indiaiak [a Force India] következünk majd. Ha sikerülne megfelezni a jelenlegi, másfél másodperces hátrányunkat, az azt jelentené, hogy jól dolgoztunk és automatikusan előrelépnénk a rangsorban. Ez esélyt kínálna arra, hogy a Renault legyen negyedik legjobb csapat" – nyilatkozta „Hülk" az Auto, Motor und Sportnak.

A megbízhatóságon lesz a hangsúly

A csapatfőnök, Cyril Abiteboul a tegnapi bemutatón nem fogalmazott meg konkrét célt azon kívül, hogy folyamatos fejlődést akarnak elérni. „Tavaly sok gondunk volt a megbízhatósággal, ezért nem tudtuk kihasználni a motorban rejlő teljesítményt. Idén ez másképp lesz – fogadkozik a csapatvezető. –

Minden fronton tudatosan dolgoztunk a télen, és sikerült előrelépést elérni úgy a teljesítmény, mint a megbízhatóság terén."

A versenyautó fejlesztéséért felelős Bob Bell szerint az erőforrás megbízhatósága továbbra is prioritást élvez, ami miatt a Renault az elmúlt években rengeteg kritikát kapott, főként a Red Bull részéről. „Olyan megbízható autóra van szükségünk, amilyen egy F1-es autó csak lehet. Ez most a legkomolyabb feladatunk, még a teljesítmény fokozásánál is fontosabb" – fogalmazott Bell az R.S.18 bemutatója alkalmából.