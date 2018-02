Az új autóval a Ferrari visszatérhet a gyökereihez

Fokozódik a várakozás a csütörtökön megjelenő új Ferrari kapcsán, olasz lapértesülés szerint az autó újra klasszikus megjelenést kap. Nagy szponzort foghat a McLaren.

Ismét teljesen vörös lehet az új F1-es Ferrari, írta a Corriere della Sera. A maranellói istálló autói a Rosso Corsa nevű színárnyalatról híresek, azonban 1970 óta lényegében mindig megjelentek az autókon egyéb színek is, az utóbbi évtizedekben jellemzően a fehér. Ez elsősorban a szponzorok miatt volt így, de e téren változások történtek a télen.

Már januárban feltűnt, hogy a Scuderia közösségi oldalairól, majd Kimi Räikkönen sisakjáról is eltűntek az egyik dohánygyár tudatalatti reklámjai és az előző szezon végén egy spanyol bankcsoport is búcsút mondott a Ferrarinak, sőt az egész F1-nek. Ez két ok, hogy csökkenjen a fehér felületek mérete az autón és a lap úgy tudja, a helyüket nagyrészt a piros veszi át.

Az előző két szezon során a Ferrarik elsősorban a ’70-es évek közepét és Niki Lauda korszakát idézték a retrós festésekkel és rajtszámokkal, a Corriere della Sera most az 1969-es Ferrari 312-est említi, ami az eddigi utolsó, teljesen piros Ferrari volt. Érdekesség, hogy a ’70-es években a Ferrari nagyon sikeres volt a fehér motívumokkal ellátott autókkal, amikor viszont a szín 1993-ban visszatért, nagyon rossz évek köszöntöttek rájuk.

Nem a fényezés ígérkezik a legizgalmasabb változásnak az autón,

hiszen sajtóhírek szerint megnő az új modell tengelytávja, így a gyors pályákon közelíthetnek a Mercedes tempójához, még azon az áron is, hogy a nekik eddig kedvező lassabb helyszíneken, például Monacóban, a Hungaroringen vagy Szingapúrban a korábbiaknál gyengébbek lesznek. A Ferrari az új Mercedesszel pont egy napon, csütörtökön lát napvilágot.

Zajlik közben a munka a McLarennél is: A brazil Grande Prémio úgy tudja, kedden véglegesítik a wokingi istálló és a Petrobras együttműködését, amelynek nyomán a brazil olajtársaság 2019-től a McLaren technológiai partnere lesz és közösen fejlesztenek majd üzem- és kenőanyagokat a Renault motorral szerelt autóba.

A megállapodásnak állítólag nem része, hogy a McLaren brazil pilótát szerződtet,

ellentétben a Williams korábbi gyakorlatával, ők először Rubens Barrichellót majd Felipe Massát alkalmazták, fejlesztést viszont nem végeztek, ezért a Mercedes erőforráshoz a malajziai Petronas termékeit használták. A brazilok korábban tárgyaltak az akkor még Renault motorokat használó Toro Rossóval is, majd a gyári Renault istálló hosszútávú szerződést kötött a BP-vel.