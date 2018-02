A világsajtó tavaly óta Robert Kubica visszatérésével van elfoglalva, de egy brit fiatalember még nála is nagyobb bátorsággal újra célba vette az F1-et, súlyos egészségkárosodása ellenére is.

Tavaly áprilisban egy súlyos baleset rázta meg az autósportban érdekeltek közösségét, amikor a brit F4-es bajnokság doningtoni futamán egy fiatal pilóta, Billy Monger nagy sebességgel belerohant egy ellenfele autójába és életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Monger mindkét lábát részben amputálni kellett, de a 18 esztendős sportoló nem adta fel az álmait.

Monger gyógykezelésére egy nap alatt több, mint 500 ezer font gyűlt össze, egyebek mellett Jenson Button, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg is támogatta a rehabilitációt, majd Hamilton vendégeként a júliusi Brit Nagydíjon már személyesen is meg tudott jelenni. Ez még csak a kezdet volt, Monger egy átalakított Volkswagennel a pályára is visszatért.

Idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, február elején az utánpótlás-bajnokságokban jó nevű Carlin Motorsportnál tesztelt egy átalakított F3-as autót, majd a Daily Mailnek kijelentette, 8 éves kora óta az F1-ről álmodozik és „Nem látom okát, hogy ezen változtassak csak azért, mert én megváltoztam.”

Szeretem hajszolni magamat. A baleset keményebbé tett és ráébresztett arra, hogy mi a fontos. Ösztönöz arra, hogy bejussak az F1-be.”

„Nem úgy érzem, hogy megváltozott a karrierutam. Az ütközés előtt az F3-at tartottuk ideális lépésnek az idei szezonra. Most meg kell csípnem magam, amikor arra gondolok, hogy egy ilyen komoly esemény után visszatértem oda, ahol lenni akartam” – mondta. Monger elárulta, emlékszik a balesetére és azt is, hogy a kórházban rögtön azt kérdezte, hogy ki nyerte meg a versenyt.

A fiatal pilóta kijelentette, elkerülhetetlennek tartotta az ütközést, ezért értelmetlennek érzi, hogy keseregjen rajta. Versenyezni akart és ebben sokak, köztük Hamilton támogatása is segítette őt. „Ő jóbarát – mondta. – Tudom, hogy azt szeretné, ha jól szerepelnék, és ott van, ha szükségem van rá. Lenyűgözött, amikor először találkoztam vele, mert ő a hősöm.”

Úgy nőttem fel, hogy láttam, ahogy világbajnoki címeket nyer és én is hasonló dolgokat akarok elérni.”

Monger az F3-as tesztről azt mondta, ez volt a legnyugodtabb élménye a baleset után. „Én akkor vagyok a legboldogabb, amikor az autóban lehetek. Ilyenkor nem kell aggódnom az érettségi vizsgám, a protézisem vagy bármi más miatt. Önmagam lehetek, és azzal foglalkozhatok, ami mindig is lenni akartam.”