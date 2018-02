McLaren: Lehet szép a Honda-gyár, a Renault rutinosabb

Gyorsan megtalálták a közös hangot a McLaren és a Renault szakemberei, így néhány hónap alatt levezényelték az átállást a Honda erőforrásokról.

A McLaren tavaly megvált a Honda erőforrásoktól és a 2018-as szezontól a Renault motorjait használják. Egy nemrég megjelent dokumentumfilm szerint a wokingi istálló menedzsmentjénél már tavaly télen betelt a pohár, amikor a teszteken ismét vállalhatatlanul szerepelt a japán erőforrás, ami eleinte nem is illeszkedett az autóba és a saját szoftverükkel el sem akart indulni.

A „Grand Prix Driver” című minisorozatban az is látható volt, hogy a McLaren munkatársai nagyon egyszerűen próbáltak fogalmazni, a japánok viszont még így sem mindig értették őket (szimultán tolmácsolásra is szükség volt) és műszaki rajzokat sem szívesen osztottak meg a McLaren tagjaival. Több hónapos huzavona után végül a wokingiak megoldást találtak és Renault-ra váltottak.

A végső döntés viszont csak szeptemberben született meg, ezért kevés idő maradt az MCL33 terveinek átdolgozására, ráadásul Tim Goss technikai igazgató elismerte, el kellett fogadniuk, amit kaptak a Renault-tól, mert a Red Bull és a gyári Renault-csapat miatt már nem volt lehetőség az erőforrás koncepciójának árnyalására.

Összességében viszont nagyon csekély az, amivel kapcsolatban a teljes koncepció terén kompromisszumot kellett kötnünk. Sokat kellett változtatni, de nem sokról kellett lemondanunk.”

Bár a Renault és a Honda erőforrások között műszakilag is nagyok az eltérések, Goss szerint a legnagyobb differencia abban keresendő, hogy a Renault szakemberei sokkal tapasztaltabbak a japánoknál. „Ezek a srácok már sokkal régebb óta csinálják ezt, mint a hondások, ez egyszerűen tény. Ez tette nekünk lehetővé, hogy a beépítést ilyen gyorsan megoldjuk.”

A videó alapján a Renault-val simábban ment az első indítás, mint tavaly a Hondával

„Volt egy hosszú kérdéslistánk és [azt mondtuk] ’oké, két hetünk van ezt megoldani, ezeket az információkat 24 órán belül meg kell kapnunk.’ Meg is jöttek, mert a Renault hozzá van szokva ahhoz, hogy az ügyfelei megjelennek és információkat akarnak. Szerintem talán most ez a legnagyobb különbség, a tapasztalatuk.”

A Honda mellett az volt a legfőbb érv, hogy Japánban kiváló infrastruktúrával dolgozhatnak, de Goss szerint ez nem minden.

„A Viry-ben lévő motorgyáruk egyszerűbben kiforrottabb a Hondáénál. Lehet, hogy nincs annyi csinos próbapadjuk, de nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Most is náluk vagyunk és dolgozunk a fékpadon, minden zavartalanul megy. Elvittük a sebességváltónkat és a motorral összeépítve futtathattuk, nagyon simán ment minden és nyilvánvalóan hasznos is volt.”