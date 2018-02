Bottas célba vette Hamiltont, Rosberg szerint hiába

Már tavaly is Lewis Hamilton legyőzésére hajtott új csapattársa, Valtteri Bottas, de erre végül esélye sem volt. A tavalyi kudarc nem szegte a kedvét, de Nico Rosberg szerint nem az utódja lesz a befutó.

Saját bevallása szerint is csalódást keltő eredményt hozott Valtteri Bottas tavalyi bemutatkozása a Mercedesnél, hiszen hiába szerzett három futamgyőzelmet, végül nem tudott labdába rúgni Lewis Hamilton mellett és Sebastian Vettelre is csak akkor lett veszélyes, amikor Ázsiában a Ferrarik folyamatosan kiestek. Bottas végül a 3. lett az összetett pontversenyben.

A Mercedes ettől függetlenül bizalmat szavazott neki a 2018-as szezonra is, de figyelmeztették Bottast, hogy idén hoznia kell az eredményeket. Külső kényszer is van, hiszen Daniel Ricciardo és Esteban Ocon is szóba jöhet a helyére, ő viszont egyelőre nem ezzel foglalkozik, hanem Hamilton legyőzésével. Az ESPN-nek kijelentette, a tavalyi adatokban nem látja ennek akadályát.

„Nyilván ő az egyik legjobb pilóta a Formula-1-ben, négyszeres világbajnok, mindig ott van a szeren, de tavaly néhány alkalommal bizonyítottam magamnak, hogy le tudom őt győzni. Rajtam múlik, hogy mindig következetesen szerepeljek az év során és ne legyenek olyan hétvégék, amikor néhány tizeddel le vagyok maradva.”

A körülményektől, pályától, hőmérsékletektől, aszfalttól függetlenül mindig jól kell szerepelnem.”

Bottas szerint a Mercedes idei fejlesztései passzolnak majd az ő vezetési stílusához, de elismerte, neki is alkalmazkodnia kell majd az autóhoz. Úgy érzi, jobb versenyző lett a tavalyi megpróbáltatások alatt és kijelentette, mindenre képes azért, hogy világbajnok legyen. Kivéve a pszichológiai játszmázást, ami Hamilton és korábbi csapattársa, Nico Rosberg között mindennapos volt.

„Én általában nem folyok bele mások dolgaiba – mondta. – Azzal foglalkozom, hogy magamból és a körülöttem lévőkből a lehető legjobb teljesítményt hozzam ki. Nem tervezem, hogy ezen változtatok és azt hiszem, hogy ha az első versenytől kezdve jól teljesítek, nagyobb lesz a kihívás köztünk Lewisszal. Ha változna is valami, akkor sem látom, hogy ne tudnánk együtt dolgozni.”

Hamilton korábbi csapattársa, a 2016-os világbajnok Rosberg azonban nem fogadna Bottas sikerére.

„A várakozásom megfelel a tavaly történteknek – mondta az RTL szakértője. – Hamilton fog nyerni, ezúttal egy ponttal Sebastian Vettel előtt. Utánuk Lewis csapattársa, Valtteri Bottas jön majd, aztán a két Red Bull, Max Verstappen és Daniel Ricciardo.” Kollégája, Timo Glock erős Ferrarira számít, de hozzátette, a nyomás alaposan befolyásolhatja az erősorrendet.