Nem titkolták a glóriát a tavalyinál vadabb Williamsen

A Haas-csapat autójával ellentétben a Williamsnél meg sem próbálták eltakarni az idén megjelenő glóriát, az autó aerodinamikai elemeit azonban ők is elsötétítették.

Az F1-es csapatok sorában másodikként mutatott képeket a Williams a 2018-as autójáról, de a Haas bemutatójához hasonlóan ők is csak számítógéppel generált képeket hoztak nyilvánosságra az FW41-ről. A képek feltehetőleg egy korábban rögzített állapotot tükröznek és akár már a február 26-án kezdődő teszteken új elemek, részletek jelenhetnek meg a karosszérián.

A Haashoz hasonlóan a Williams is evolúcióként kezelte az új autót, bár az aerodinamikai koncepció terén új kezdetet említettek. A glória nevű fejvédő szerkezet bevezetésén kívül a karosszéria fejlesztését a szabályok terén lényegében csak a cápauszony megvágása és a T-szárnyak eltüntetése befolyásolta. Változatlan maradt a hajtáslánc is, hiszen a Williams a Mercedes ügyfele maradt és a sebességváltót is házon belül készítik, de az idei erőforrás beépítése lekötötte a tervezőket.

Ez az első autó, ami a tavaly kinevezett technikai igazgató, a Mercedestől elcsábított Paddy Lowe irányítása alatt készült. A feladata az lesz, hogy elmozdítsa a szebb napokat is látott istállót a középmezőnyből és legalább a nagy rivális Force Indiát legyőzzék. Ellenfélből nem lesz hiány, hiszen a Renault és a McLaren is várhatóan erősebb lesz a tavaly látott formájuknál.

A csapat teljesen más aerodinamikai koncepciót követett, mint előzőleg, ennélfogva jelentősen javíthattunk a teljesítményünkön – mondta Lowe. – Bizonyos mértékig minden F1-es autó a korábbi változatának továbbfejlesztése, de az FW41 esetében számos tekintetben eltértünk az elődtől."

A belső elrendezésében is radikális változtatásokat hajtottunk végre az új Mercedes motor elhelyezése miatt."

A Williams két tapasztalatlan pilótára bízza az FW41-est, télen azzal kerültek be a hírekbe, hogy az előző szezon végén már tényleg nyugdíjba küldték Felipe Massát, de nem a sokak által befutóként kezelt Robert Kubicát, hanem az újonc Szergej Szirotkint ültették a helyére, aki tehetsége mellett jelentős pénzügyi forrásokat is latba vetett. A tesztpilótának kinevezett Kubica tapasztalatával együtt ez is segíthetik az autó későbbi fejlesztését.

A referenciapont szerepe a szintén tehetségesnek – és tehetősnek – tartott Lance Strollra hárul, aki tavaly nem nyújtott meggyőző teljesítményt, de ő volt az, aki az egyetlen dobogós helyet szállította a Mercedes ügyfélcsapatai közül a szerencsés, bakui 3. helyével. Stroll elsősorban az időmérőkön küszködött, de az esős monzai edzésen kiválóan szerepelt.

A Haas-csapat bemutatójával ellentétben a Williams meg sem próbálta leplezni az idén megjelenő és a közönség körében általában népszerűtlen bukókeretet, a glóriát. A grove-i istálló az autó színéhez illeszkedve, fehérre fényezte a szerkezetet, viszont a szezonnyitó rendezvényük vendégeinek kivetítőn megmutatott ábrán a lényeges aerodinamikai újdonságokat nem fedték fel.

Az látható, hogy bár a cápauszony a szabályok szerint eltűnt, amennyit csak lehetett, megtartottak belőle. A Haashoz hasonlóan a tervezők, Paddy Lowe technikai igazgató és Dirk de Beer aerodinamikai vezető irányításával a tavalyi Ferrari oldaldobozaiból merítettek ihletet, de ellestek néhány részletet a világbajnok Mercedes autójáról is, köztük a tavaly csak általuk használt "S-csatornát", ami az autó orrkúpja alatt áramló levegőt a versenyző feje fölötti hűtőnyílás felé irányítja.