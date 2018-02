Kubica szabadedzéseken is részt vesz a Williamsszel

Legalább három szabadedzésen autóba ülhet az F1-be visszatérő Robert Kubica a Williams színeiben. Claire Williams szerint a lengyel pilóta már most is segíti a munkát a csapatnál.

Szezonnyitó rendezvényen mutatta be új versenyzőpárosát és adott ízelítőt az új autójáról a Williams. A csütörtök esti eseményen természetesen a legtöbb kíváncsi szempár a kivetítőre szegeződött, amikor az FW41-ről megmutatták az első képeket, de nagy érdeklődés övezte Robert Kubicát is, aki elárulta, nagydíjhétvégéken is vezetheti majd az új autót.

Három alkalommal mehetek az első szabadedzéseken – nyilatkozta. – Barcelonában kezdek, aztán azt hiszem, Ausztria, majd egy másik [nagydíj] jön – tette hozzá. – A szezon előtt és közben is fogok tesztelni. Fontos, hogy vezethessek, mert a szabályok miatt korlátozottak a lehetőségek. A szimulátor is fontos, de kapcsolatot kell építeni az eszköz és a való világ között.”

Kubica sokáig befutónak tűnt a versenyzői ülésre is, de Szergej Szirotkin végül elorozta előle a megbízást. A lengyel pilóta tapasztalatára azonban így is számítanak a csapatnál. Claire Williams elárulta, Kubica már most is segíti az istálló munkáját, ő maga azonban figyelmeztetett, a fiatal pilótákat, Lance Strollt és Szirotkint csak akkor tudja majd segíteni, ha ők is nyitottak erre.

A 33 esztendős pilóta elismerte, szívesebben lenne versenyző a Williamsnél és „ketyeg az óra” a számára, ám továbbra sem tett le arról, hogy újra rajthoz álljon az F1-ben.

„Télen sokat beszéltek erről és rengetegen elmondták a véleményüket, de csakis én vagyok tisztában a határaimmal és a szükségleteimmel – szögezte le az Autosportnak. – Most a feladatomnak megfelelően segítenem kell a csapatot a céljaik eléréséhez, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. 12 hónappal ezelőtt senki sem mondta volna, hogy többször is tesztelni fogok 2017-ben.”

Körönként 2 másodperc hátrány

Noha Claire Williams kiemelte, hogy tavaly a három élcsapat mellett csak az ő pilótájuk, Stroll tudott dobogós helyet szerezni, a grove-i istálló szerényen szerepelt, még a hasonló léptékű Force Indiától is simán kikaptak a konstruktőri világbajnokságban. Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója nem is kertelt, azt mondta, „lépést kell váltani” a Williamsnél.

Körönként 2 másodperccel lassabbak voltunk az élmezőnynél. Ezt szeretnénk jelentősen csökkenteni, ehhez lépést kell váltani.”

„Reméljük, hogy előrébb jutunk, de felismertük, hogy hihetetlen ellenfeleink lesznek. Az élen álló hármas megszilárdította a jó helyzetét. A Force India tavaly lenyűgöző munkát végzett és legyőztek minket a bajnokságban. A McLaren új motorszállítóval indul, ők fenyegetést jelentenek és a Renault is fejlődik. Ez már most hat csapat a nyolc közül, akik ellen küzdünk. Semmit sem vehetünk biztosra.”

Lowe azt mondta, a csapat a fejlesztések terén elérte a célszámokat, de továbbra is igyekeznek, mert már most a Melbourne-re szánt újításokon dolgoznak a szélcsatornában. A helyezések terén nem fogalmazott meg várakozásokat, de „a tavaly pole pozíciókban lévő” istállókhoz közelíteni szeretne. A rendezvényen még mindig téma volt a fizetős pilótának tartott Szirotkin szerződtetése, de

Lowe és Claire Williams is leszögezte, hogy az orosz pilóta a tehetsége és nem a pénze miatt jutott be a csapathoz.

„Ez egy veszélyes üzem, nem fogunk valakit csak azért beültetni az autóba, mert van pénze – nyilatkozta Claire Williams. – Független csapat vagyunk és a szponzoráció valóban fontos, minden csapatnak. Ha egy pilótának van anyagi háttere, az bónusz, de nem ez a döntéshozatali folyamat alapja a Williamsnél” – mondta és „rossz terminológiának” nevezte, hogy Szirotkin fizető versenyző lenne.