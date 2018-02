Fernando Alonso öt sportágban – futás, úszás, kerékpározás, súlyzózás és gokartozás – tette próbára magát ezen a télen, hogy a lehető legjobb erőnléti állapotba hozza magát. A spanyolnak az F1 mellett a WEC-ben is helyt kell állnia 2018-ban.

Gyakran éri az a vád a Formula-1-es pilótákat, hogy nem igazi sportemberek, pedig egy keményebb verseny során akár 3,5-4 kilogrammot is fogyhatnak. Fernando Alonso egyike a mezőny legfittebb pilótáinak, az elmúlt években többször bizonyította, hogy erőnlétileg is a legjobbak közé tartozik. Igaz ez akkor is, ha a 2009-es Bahreini Nagydíjon (a képen), ahol több mint 60˚C-ot mértek a pilótafülkében,

Alonso a verseny végére annyira kimerült, hogy csak negyedórával a leintés után tudott (segítséggel) kiszállni az autójából.

fernando alonso 2009 | Fernando Alonso, Renault, Bahrain, 2009 pic.twitter.com/eHJgqwLVCf — Emma Velasco (@EmmaEmmavelasco) June 30, 2016

Alonso már a ferraris korszakában is gyakran posztolt magáról edzés közben készült képeket a téli felkészülési időszakban, megmutatva, hogy egy F1-es versenyző dolga messze nem annyiból áll, hogy minden második hétvégén, délután 2 és 4 óra között elkormányozgat egy csillogó versenyautót. A McLaren világbajnoka kedden az Instagram- és Twitter-profiljára is kirakta, hogy december 1-je óta milyen sportágakban mennyit teljesített.

Bejegyzése szerint

Alonso az elmúlt két és fél hónapban 1820 kilométert kerékpározott, 437 km-t futott, 59 km-t úszott, 60 órát súlyzózott az edzőteremben, levezetésként pedig 30 órát gokartozott.

Nem beszélve a Daytonai 24 órás sportautóversenyről, amelyen (két váltótársa segítségével) a kategória 13. helyét szerezte meg.

„Ami a felkészülésemet illeti, intenzív hetek állnak mögöttem. Nagyon keményen edzettem az új szezonra" – meséli Alonso az Instagramra feltöltött videóüzenetében.

„Péntekhez egy hétre már a McLarennél leszek, hogy szemügyre vegyem az új [F1-es] autót, hiszen már csak egy hét van a bemutatásáig.

Hiányzik a csapatom, hiányoznak a szerelőim, a mérnökeim, alig várom már, hogy találkozzam velük! Nagyon izgatott vagyok, boldog és teljesen felkészült.

Száz százalékig felkészült."

Alonsónak szüksége is lesz a kiváló erőnlétre, hiszen élete legkimerítőbb versenyidénye vár rá. A spanyol kiválóság ugyanis a rekordhosszú, 21 nagydíjból álló F1-es szezon mellett mellett a megbízhatósági-világbajnokság (WEC) mind az öt versenyén – köztük a Le Mans-i 24 óráson is – rajthoz áll a Toyota Gazoo Racing színeiben.