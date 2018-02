Győzött a Ferrari a csapatfőnökök trükkös kvízversenyén

Maurizio Arrivabene nyerte a csapatfőnököknek rendezett videós kvízversenyt, de ahogy a pályán, úgy a kérdések terén is kemény ellenfelekre akadt a Mercedes és a Red Bull révén.

Több sorozatnyi kvízversenyt rendeztek már az F1-ben jelenlegi és korábbi versenyzőknek „Grill the Grid” (körülbelül „Megizzasztjuk a mezőnyt”) címmel, amelyek lényege, hogy a sportág történetével, az ellenfelek szokásaival és egyéb humoros információval kapcsolatos kérdéseket tesznek fel nekik, válaszaikból pedig online videókat készítettek, valamint rangsort állítottak fel.

A pilóták után a csapatfőnököket vették górcső alá, és ahogy a pályán, úgy a kvízkérdések között is nagy csatába bonyolódtak, sokan közülük viszont humoros oldalukat is megmutatták és az is kiderült, kik az igazi megszállottak a történelmi érdekességek terén vagy kik a legjobb megfigyelők a csapatfőnökök között.

Noha a győztes kilétét már elárultuk, az alábbiakban megtekinthető az összes felvétel angol nyelven, a további bekezdésekben viszont még több eredményt felfedünk.

Így feleltek az F1-es csapartfőnökök Grill the Grid Team Bosses

Szokásaikkal (és Franz Tosttal) ellentétben ezúttal a Ferrari sem különcködött és milyen jól tették, hiszen a sorozat összesítésében Maurizio Arrivabene érte el a legtöbb pontszámot. Bár néha tippelnie kellett, az olasz szakember végül minden kérdésre jól válaszolt és 13 ponttal ő végzett a lista élén. A legszórakoztatóbb videó különdíját (ha lett volna) viszont alighanem Christian Horner kaphatná.

Horner rögtön egy poénnal indított,

„Squirrel Irritable” (Ingerlékeny Mókus) néven mutatkozott be, ezzel a Renault ügyvezetőjére, Cyril Abiteboulra rímelt. Horner később is rengeteg sztorival egészítette ki a válaszait, viszont elhullajtott egy pontot, mert nem ismerte fel a Lance Strollból és Jolyon Palmerből montázsolt fejet (ez másoknak sem ment könnyen) és csak egy versenyzőt talált el a kettőből azok közül, akik a legtöbbször estek ki a Red Bull színeiben.

A holtversenyben a 3. helyen végző Toto Wolff elismerte, hogy nem mennek jól neki a történelmi adatok. Nem emlékezett arra, hogy Lewis Hamilton hol szerezte meg pályafutása első F1-es győzelmét és arra sem, hogy Valtteri Bottas előtt pont Nico Rosberg volt az, aki négy szezont töltött a Williamsnél és nem kapott pontot azért sem, mert nem tudott elég pilótát megnevezni azok közül, akik 25-nél több leggyorsabb kört értek el.

A másik 3. helyezetten, Eric Boullier-n szintén a Photoshop-kérdés fogott ki,

nem tudta, hogy Jackie Stewart lett a világbajnok a születési évében, 1973-ban, valamint nem ismerte fel Elio de Angelis fényképét. Így is felért azonban a képzeletbeli dobogóra, ellentétben a kisebb csapatok vezetőivel, akik közül néhányan kifejezetten szerény pontszámokat szereztek.

Az összesített sorrend