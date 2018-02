A McLaren tárt karokkal visszafogadná Hamiltont

Zak Brown viszont arra tippel, hogy a négyszeres világbajnok talán már meg is állapodott a Mercedesszel a folytatásról.

Sokan bolondnak tartották Lewis Hamiltont, amikor nagy meglepetést keltve 2012 végén elhagyta nevelőistállóját, a McLaren-Mercedest és az akkor még bukdácsoló gyári Mercedes-csapathoz szerződött. Hamilton a wokingi istálló pilótájaként mutatkozhatott be az F1-ben, náluk nyerte pályafutása első versenyét és világbajnokságát, később viszont a Mercedesszel írt történelmet.

A brit pilóta a lehető legjobban érzett rá a változás szelére, hiszen a McLaren még a dobogóra is alig jutott fel, mióta ő elment, ráadásul a korábbi elnök, Hamilton egykori mecénása Honda erőforrásokra cserélte a Mercedes motorokat, így a wokingi istálló a mezőny végére csúszott. Ezt már az igazgatótanács sem tűrte, Dennist és a Hondát elküldték, Zak Brown és Renault lépett a helyükre.

Brown megkezdte a McLaren kereskedelmi kapcsolatainak újjáépítését és a kudarcok ellenére is megtartották Fernando Alonsót, de egy sajtóbeszélgetésen nem titkolta, hogy Hamiltont is bármikor visszafogadnák. „Nem hiszem, hogy van olyan csapat, amit ne érdekelne, hogy Lewis náluk vezessen, minket is beleértve – idézte Brownt a Reuters.

Bárkinek jót tenne, ha Lewis őket erősítené. Ő itt nagyszerű történetet írt és még mindig jóban van a tulajdonosokkal.”

Hamilton a távozása után is elmondta, hogy a McLaren még mindig fontos a számára, azt viszont leszögezte, hogy minden tisztelete ellenére sem lenne újra Fernando Alonso csapattársa. A vállalatcsoporttal azonban tényleg nem szakított meg minden kapcsolatot, az elsők között rendelt a P1 típusú sportautóból és a magángépét egy ideig Mansour Ojjeh cége, a TAG Aviation üzemeltette.

„Arra tippelek, hogy az foglalkoztatja, meddig akarja még ezt csinálni – utalt Brown arra, hogy a Mercedes szerint csak idő kérdése egy új megállapodás. – Elnézve, hogy mit ért el a Mercedesszel és a csapat merre tart, Lewis helyében az ember leszerződne velük, de beszélt már arról, hogy mi lesz, ha abbahagyja. Nem hiszem, hogy a pénz vagy a csapat színvonala [probléma lenne].”

Lehet, hogy úgy van vele, ’nézzük meg, hogy megy az év, hova siessek. Úgysem adják el az ülésemet.’ Én erre gondolok. Az is lehet, hogy már meg is állapodtak, csak nem mondják el nekünk.”

Hamilton pályafutása 12. szezonját kezdi az F1-ben, négy világbajnoki címet nyert, 62 győzelmet és 72 pole pozíciót ért el, ezzel már vezeti az örökranglistát. Amennyiben ő és a Mercedes is fenntartja a 2014 óta megkezdett győzelmi sorozatot, Hamilton 2020-ra akár minden lényeges rekordot átírhat vagy beállíthat.