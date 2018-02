Hamarabb jön a Renault-nál és a McLarennél az új Red Bull

A wokingi és az enstone-i istálló számára is a Red Bull-Renault együttműködés sikerei jelentik a mércét még akkor is, ha a két fél nem mindig volt kibékülve egymással.

Izgalmas csata bontakozhat ki az F1-ben, valószínűleg a Mercedes és a Ferrari mögött, mivel három versenyképes istálló is papíron egyforma Renault motort használ majd. Az élcsapatok mögött számon tartott Red Bull mellett a gyári Renault és a McLaren is a franciák erőforrását építi be az autóikba, elérendő célként pedig legalább a Red Bull versenyképességét jelölték meg.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy számottevő a lemaradásunk a Red Bull mögött a karosszéria terén, beleértve az aerodinamikát és a mechanikai alapokat is – ismerte el Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője az Autosportnak. – Nagyon jól ismerjük a Red Bullt és szenzációs mércét támasztanak nekünk. Övék most az egyik, ha nem a legjobb karosszéria.”

Abiteboul szerint a McLaren egyelőre ismeretlen tényező a számukra a motorszállító lecserélése miatt, de őket is „érdekes mércének” tartja. „A kapacitásainkat figyelembe véve képesnek kellene lennünk arra, hogy tartsuk velük a lépést, de el kell ismerni, hogy nagyon stabil szervezetet alkotnak, nagyon jól strukturáltak és erős [anyagi] hátterük van – mondta Abiteboul, a Red Bull megelőzésével kapcsolatban pedig hozzátette: „Szerintem 2019 előtt nem lehetünk olyan helyzetben, hogy teljesen felnőjünk melléjük."

A McLarennél elárulták, hogy Fernando Alonso vezetheti majd először a Renault motorral szerelt MCL33-at a barcelonai teszten, február 26-án.

Eric Boullier, a csapat versenyigazgatója szerint a wokingi istállónál idén „alá kell ígérni és túl kell teljesíteni”, ezt „kulcsfontosságúnak” tartja.

Noha a Red Bull manapság időről időre összecsap valamin a Renault-val, a csapat korábbi aerodinamikai vezetője, Peter Prodromou rámutatott, az ő idejében remek volt az együttműködés a két fél között, bár arra nem tért ki, hogy akkor éppen nem volt a franciáknak gyári csapata. Most már van, de így is azt reméli, hogy a McLaren és a Renault között is kialakulhat egy szoros kötelék.

„Ellentétben azzal, ami a médiában [most] megjelenik, nagyon gyümölcsöző volt a kapcsolat, amikor én a Red Bullnál voltam – mondta a már a McLarennél dolgozó szakember, aki a híres, befújt diffúzort emelte ki példaként. – Most más a helyzet, mert ügyfelek vagyunk, de nem látom okát annak, hogy ne tudnánk szoros kapcsolatot építeni és befolyásolni néhány fejlesztést.”

A Red Bull a bemutató terén is diktálja a tempót

A Red Bull hétfőn a Twitteren bejelentette, hogy 2018. február 19-én mutatják be az RB14-es modellt, további részleteket azonban nem fűztek az animációhoz. Érdekesség, hogy ezzel megelőzik a gyári Renault istálló autójának február 20-án esedékes leleplezését és a február 23-án bemutatkozó McLarent is.

A Red Bull az elmúlt évek során általában az utolsó pillanatra hagyta a bemutatót,

mert a tervezők rendelkezésére álló időt a lehető legtovább megpróbálták nyújtani, ez viszont oda vezetett, hogy a teszteken még alaposan megváltozott az autójuk az idénynyitó versenyig. A tél során többször is elmondták, hogy ezt a szokást ezúttal elhagyják, hogy a tesztelésen értékesebb munkát végezhessenek.