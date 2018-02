Verstappen: Mercedes motorral uralnánk a mezőnyt

A holland biztos benne, hogy a Red Bull csak a gyengébb erőforrása miatt nem küzdhetett a világbajnoki címért az elmúlt években. Tavaly rossz irányba indultak el, de az új idényt bizakodva várják.

A Red Bull 2010 és 2013 között zsinórban négyszer nyerte meg az egyéni és a konstruktőri világbajnokságot, a hibrid turbómotorok 2014-es bevezetése óta azonban egyszer sem kerültek igazán közel az újabb diadalhoz. Az élmezőnyben azért sikerült megtartaniuk a helyüket, és 2015 kivételével futamokat is nyertek, de az egyéni pontversenyben legfeljebb a 3. helyig jutottak.

Az istállónál 2016 óta versenyző Max Verstappen szerint azonban ennél sokkal többre lennének képesek, ha erősebb motort tudnának beépíteni az egyébként remek autójukba. A Red Bull 2007 óta a Renault motorjait használja (igaz, manapság TAG Heuer néven), de még a bajnoki éveikben sem voltak teljes mértékben megelégedve a franciák munkájával, a turbókorszakban pedig több komoly konfliktusuk is volt a motorszállítóval. Bár a 2017-es idény során látványos javulást értek el és önerőből is tudtak futamot nyerni, Verstappen szerint továbbra is az erőforrás a Red Bull leggyengébb pontja.

Ha a mi autónk hátuljában is Mercedes motor lenne, a többiek bottal üthetnék a nyomunkat – nyilatkozta az Autosportnak, majd hozzátette, a Ferrari is rendre erősebb motort épít a franciáknál. – A Hondát leszámítva a többi gyártó motorjában még mindig több lóerő volt."

Verstappen elárulta, a Red Bull problémáinak jelentős részét a hőenergiájú motorgenerátor, az MGU-H okozza. "A miénk egyszerűen nem olyan stabil, mint a Mercedesé vagy a Ferrarié – magyarázta. – Ebben több tényező is közrejátszik, különben nyilvánvalóan már rég megoldottuk volna a problémát."

Optimistán várják 2018-at

Noha a Red Bullnál 2018-ban sem számítanak arra, hogy a lóerők tekintetében utolérik a Mercedest és a Ferrarit, Verstappen szerint van okuk a bizakodásra. A tavalyi szezon második felében ugyanis egyre jobb formába lendültek, és úgy zárták az évet, hogy a másik két élcsapat méltó ellenfeleivé váltak.