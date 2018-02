Megváltoztatták a Sportautó-világbajnokság versenynaptárát, hogy Fernando Alonso részt vehessen a japán fordulón is. Ez sok pilótának nem tetszik, köztük Jenson Buttonnak sem.

Fernando Alonso részt vehet a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) teljes szuperszezonjában a Toyota versenyzőjeként, miután a szervezők megváltoztatták az USA Nagydíjjal eredetileg ütköző japán forduló időpontját. Alonso így összesen 26 futamra készül a 2018-as naptári évben, ez azonban nem mindenkinek tetszik, köztük Jenson Button is bírálta a WEC vezetőségét.

„Szégyen, hogy egy pilóta miatt megváltoztatják egy verseny időpontját, miközben ez sok más pilótának árt, miután már más kategóriákba, például az IMSA-ba vagy a Super GT-be is leszerződtek. Ez az ő rajongótáboruknak is ártani fog” – írta Button a Twitteren, majd hozzátette, ez neki még jól is jöhetne, mert így két ellenfelével kevesebb indul majd azon a hétvégén a Super GT-ben.

Egy felhasználó felvetette, hogy ezzel Button belerúg korábbi csapattársába, ő azonban azt felelte: „Nem, ezzel egy kategóriát bírálok, aminek nagyobbnak kellene lennie egy személynél.” A brit pilóta álláspontja azonban nem hatotta meg a WEC ügyvezetőjét, Gerard Neveu szerint ők csak a sorozat érdekeit tartják szem előtt, amikor Alonso miatt

a WEC japán futamát egy héttel korábban, 2018. október 14-én rendezik meg.

„Hogy fordulhatna elő, hogy olyasvalaki, mint Fernando Alonso itt van a paddockunkban, a Toyotánál versenyez, de Japánba úgy megyünk el, hogy nem ő ül az autóba? Ez a japán rajongóknak, a Toyota iránti tiszteletnek és a bajnokság [érdekeinek] is szól. Ahhoz, hogy Alonso megnyerhesse a világbajnokságot, nem hagyhat ki egy versenyt sem és a japán szurkolók is örülnek neki.”

Azzal, hogy Alonso egyszerre két világbajnokságban is rajthoz áll, a modern autóversenyzésben szinte példátlan terhet vesz magára, de Zak Brown, a McLaren ügyvezetője nem tart attól, hogy a spanyol pilóta kiégne a folyamatos versenyzéstől. Brown hozzátetette, hogy lényegében csak versenyezni engedték el Alonsót a Toyotához, szponzori kötelezettsége csak „nagyon minimális” lesz.

Ő elsősorban a McLaren versenyzője és F1-es pilóta

– szögezte le Brown, aki úgy kezeli, hogy Alonso végül is a szabadidejét használja fel a versenyzésre. – Egyébként is mit csinálna azokon a hétvégéken? F1-es autót nem tesztelne és a szimulátorba se ülne be” – vélte. – Az F1 terén mindent megcsinál, ezért hétvégénként gokartozna, golfozna vagy azt csinálná, amihez kedve van. Ő a szabadidejét versenyautókban akarja tölteni.”