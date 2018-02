Ricciardo Verstappen miatt erőltette túl a vezetést

Az ausztrál elismerte, tavaly azért szerepelt gyengébben néhány futamon, mert a csapattársa túl nagy nyomás alatt tartotta őt. Verstappent kevésbé érdekli Ricciardo szereplése, csak arra koncentrál, hogy világbajnok legyen a Red Bull-lal 2018-ban.

Noha a Red Bull pilótái közül Daniel Ricciardo szerzett több pontot a 2017-es világbajnokságban, a legtöbben egyetértenek abban, hogy csapattársa, Max Verstappen teljesítménye volt meggyőzőbb: a holland az év első felében elszenvedett műszaki hibák miatt maradt le a pontversenyben, de az időmérőkön jobban teljesített az ausztrálnál és több győzelmet is szerzett nála.

Ricciardo elismerte, a csapaton belüli szoros küzdelem is hozzájárult ahhoz, hogy időnként "túlerőltette" a vezetést. "Néhány futamon, például Budapesten tényleg túlhajtottam magam - utalt a Magyar Nagydíjra, ahol az első körben összeakadt Verstappennel és kiesett a versenyből. Az incidensért egyébként a hollandot büntették meg, aki maga is elismerte, hogy hibázott.

Amikor megláttam egy lehetőséget, néha túl sokat próbáltam meg kihozni belőle. Ez az én hibám - tudnom kellett volna, hol a határ és mit kell tennem, hogy egy igazán jó kört tudjak összerakni. Néha túl keményen próbálkoztam."

Verstappent hidegen hagyja Ricciardo teljesítménye

Verstappen ezzel szemben úgy érzi, a teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja, hogy Ricciardo éppen hogy szerepel a másik Red Bull-lal. "Mindig csak magamra és a saját teljesítményem javítására koncentrálok - jelentette ki a Motorosport.com-nak. - Eddig sikerült is mindig legyőznöm a csapattársaimat. A pontokból talán nem ez derül ki, de általánosságban elmondhatjuk, hogy mindig én voltam előrébb."

A holland szerint a tavalyi szezonban mutatott kiváló formáját sem annak köszönheti, hogy Ricciardo keményen hajszolta őt. "Soha nem érdekelt igazán, mit csinál a többi versenyző - hiába figyelem őket, ők teljesen más emberek. Az a fontos, hogy én mit tudok tenni a javulás érdekében. Egyszerűen olyan gyorsan vezettem, ahogy csak tudtam, és ha gyorsabb voltam (Ricciardónál), akkor persze örültem. Egyre tapasztaltabb leszek, szerintem csak ennyi az oka, hogy tavaly kicsit kevésbé tudott megszorongatni."

Verstappen szerint Ricciardo az első közös idényükben még profitált a tapasztalatából, de "ami a tempót illeti, mindig közel voltunk egymáshoz, főleg a versenyeken. Azóta pedig csak javultam hozzá képest." Bár az ausztrál dolgát nyilvánvalóan megnehezíti, hogy a mezőny egyik leggyorsabb versenyzője a csapattársa, ezt pozitívumként fogja fel. "Rákényszerülök arra, hogy felfedezzem a saját határaimat - ez jobb, mintha egy olyan srác lenne mellettem, akit minden hétvégén könnyedén legyőzök."

A világbajnoki címet célozzák meg

A Red Bull célja egyébként az elmúlt évek mérsékelt sikerei után 2018-ban az, hogy újra a világbajnoki címért küzdhessenek a Mercedes és a Ferrari ellen. Az istálló tanácsadója, Helmut Marko és Verstappen egyetértenek abban, hogy ez reális cél az idei szezonra. "Készen állunk 2018-ra - mondta Marko a Sport Bildnek. - Az előző években műszaki problémákkal küzdöttünk a szezon elején, de most minden a terv szerint halad. Biztos vagyok benne, hogy az első teszttől kezdve versenyképesek leszünk."

Verstappen kijelentette, "a lehető legkorábban" világbajnok szeretne lenni,

és úgy érzi, ez akkor is sikerülhet, ha a Renault erőforrásait használó csapata az idén is elmarad a riválisaitól a motorfejlesztés terén. "A Red Bull egy némileg gyengébb motorral is képes megnyerni a világbajnokságot, ahogy ezt már négyszer bebizonyították" - utalt a 2010 és 2013 közötti sorozatos világbajnoki címekre.