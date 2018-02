A "saját lovát" hivatali kötelességből dicsérő Zak Brown után a McLaren két elismert mérnöke is kijelentette, hogy jó úton haladnak a Renault-hajtómű integrálása és egy újfajta munkakapcsolat kialakítása felé.

Huszonnégy év után ismét egy francia motorgyártó, a Renault partnereként vág neki az új F1-es idénynek a McLaren. Eddig a wokingi csapat igazgatója, a marketingszakemberként is ismert Zak Brown jórészt „kötelességből" dicsérte a franciákat, újabban azonban a McLaren több neves mérnöke is utalt rá, hogy a Hondához képest szinte felüdülés a Renault-val együtt dolgozni.

A motorfejlesztés természetes velejárója, hogy a mérnökök héttől hétre azon fáradoznak, hogy még több lóerőt sajtoljanak ki az erőforrásból, miközben a hajtómű állóképességének növelése is fontos szempont.

Különösen igaz ez 2018-ban, amikor csupán három erőforrással kell végigcsinálni a 21 versenyes idényt, a negyedik beszerelése után 10 rajthelyes büntetésre számíthat a csapat.

De ha egy alakulat igazán versenyképes autót akar, a motort úgy kell a kasztniba integrálni, hogy az jó hatással legyen az autó menetdinamikai tulajdonságaira is.

Ezen a téren máris előrelépett új motorpartnerével a McLaren. Peter Prodromou, aki 2014-ben az akkori vb-címvédő Red Bulltól szerződött át a McLarenhez (ezért komoly tapasztalatokkal rendelkezik a Renault munkamódszereit illetően), máris „pozitívnak" értékeli a közös munkát.

„A Red Bullnál nemcsak a Milton Keynes-i [karosszériás] csapatnak, hanem a viry-i motorrészlegnek is komoly szerepe volt a sikerben.

A diffúzor például egy olyan területe az alváznak, amelyen együtt dolgoztunk a Renault-val. Azon vagyunk, hogy ezt a fajta együttműködést a McLarennél is megvalósítsuk"

– nyilatkozta a görög származású mérnök az AS spanyol sportlapnak.

„Persze, most más a felállás, mert akkoriban [a Red Bull-lal] gyári csapat voltunk, most pedig partnerek. De úgy vélem, hogy idővel itt is ki tudunk alakítani egy szoros munkakapcsolatot, aminek keretében mi befolyásolhatjuk a motor fejlesztését, ők pedig hatással lesznek a kocsitest kialakítására" – tette hozzá Prodromou.

A McLaren-kasztni fejlesztésért felelős vezető, Tim Goss is elismeréssel beszél a Renault-ról. „Továbbfejlesztették a motort, ami így erősebb és megbízhatóbb is lett"

– mondta a főmérnök az Autosportnak.

„Nyilvánvaló, hogy ez egy új erőforrás, és még nem tudtunk mindent ideálisan hozzá alakítani [az autóban]. De a jövőben szeretnénk ezt elkerülni, ezért már most egyeztetünk a 2019-es fejlesztéseinkről."