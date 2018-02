A tőzsdére készülő Dell Technologies együttműködésbe kezd a McLarennel. A Mercedes és a Renault is bejelentéseket tett.

A Dell Technologies lett az első komolyabb szponzor a McLarennél, miután a wokingi istálló megszabadult az eddig versenyképtelennek bizonyult Honda erőforrásoktól és Zak Brown megkezdte a csapat szponzori körének újjáépítését. A McLaren eddig a CNBC tévétársasággal és a vezetéknélküli megoldásokat fejlesztő Airgainnel állapodott meg, valamint felállított egy üzleti tanácsadói testületet.

A következő partnerük számítástechnikai eszközöket és más márkák alatt szoftvereket is gyártó Dell Technologies lett, ami egy ötéves korszakot lezárva ismét tőzsdére készül. A McLaren szerint a „a világ legnagyobb privát technológiai vállalatával” kötött megállapodás hosszú távra szól.

A Dell eredetileg személyi számítógépek gyártásával várt sikeressé, manapság viszont a saját márkája mellett a Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream és a VMware tulajdonosa is. A McLarennel közös projekt a versenyistálló mellett más részlegekre, például a McLaren Applied Technologies-ra és a „World’s Fastest Gamer” című e-sport kampányra is kiterjed.

Az együttműködés révén integráljuk a Dell Technologies széleskörű megoldásait a McLaren napi működésébe,

beleértve a tervezési és gyártási folyamatok támogatását, a pályán zajló munkameneteket, a telemetriát, a biztonságra érzékeny rendszereket, az e-sportot és szimulációt, a rajongók bevonását és a vendégek elkápráztatását is” – áll a McLaren közleményében. Jeremy Burton, a Dell marketingigazgatója elmondta, ez a vállalat első ilyen jellegű együttműködése.

„A McLaren és a Dell Technologies megállapodása túlnő a hagyományos szponzorációs modelleken – nyilatkozta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője. – Hasonlóan gondolkodó szervezetek vagyunk, a technikai innováció, valamint az emberi fejlődés vezérel minket az adatvezérelt technológiák élenjáróiként.”

Komoly szponzorral erősített a Mercedes is, a távozó Hugo Boss divatmárkát a versenytárs Tommy Hilfigerrel pótolták,

a Renault pedig meghosszabbította a tavaly megkezdett együttműködését a BP olajtársasággal „legalább 5 évre”, és az F1-es program mellett keresik a kapcsolódási pontokat az autóipari részlegekkel is. Az anyavállalat azt is megerősítette, hogy az idén visszatérő Francia Nagydíjat is támogatják, több ezer vendéget visznek egy sárga lelátóra, egy egész flottányi járművet adnak a lebonyolítás elősegítésére, valamint a kiállítóterületen és a Fan Zone-ban is megjelennek.