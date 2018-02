Hogy kerülhet Hamilton garázsába Senna egykori McLarenje?

A McLaren általában féltve őrzi az F1-es autóit, de pár szerencsés megszerezhette a kollekció néhány darabját. A Bonhams szakértője elárulta a monacói győztes Senna-McLaren történetét.

Aukcióra bocsátják azt az 1993-as McLaren-Fordot, amivel Ayrton Senna pályafutása során utoljára megnyerte a Monacói Nagydíjat és az utcai verseny rekordere lett a futamgyőzelmek tekintetében. Ez már önmagában szenzáció, hiszen az F1 egyik, ha nem a legnagyobb legendájának sikeres autójáról van szó, de rátesz egy lapáttal a különlegességre, hogy egy McLarenről van szó.

A wokingi istálló a korábbi elnök-vezérigazgató, Ron Dennis irányítása alatt a csapat történetének szinte minden autóját igyekezett a vállalatnál tartani. A többieknél – még a Ferrarinál is – jellemző, hogy egy idő után eladják a korábbi autóikat, a McLaren viszont igyekszik mindent megtartani, bár kivételek azért akadnak.

Mika Häkkinen egyik 2001-es McLaren-Mercedesét pont a csapat mostani ügyvezetője, Zak Brown tudhatja magáénak, de a Bonhams aukciósház motorsportokért felelős szakértője az Auto Classics-nak elárulta, Senna 1993-as McLaren MP4/8A-ját is Dennis és tulajdonostársa, Mansour Ojjeh adta át „az egyik támogatójuknak.”

A későbbiek során nagyon diszkréten átkerült más privát tulajdonosokhoz, de az évek folyamán nagyon jól karban tartották és megóvták”

– mondta Doug Nye. Hozzátette, általában az a megszokott, hogy a tulajdonosok a világtól elzártan tartják az ilyen ritkaságokat, de az aukciósháznál is remélik, hogy a különleges autó a tulajdonosváltás után is látható lesz a nagyközönség számára. Azt viszont egyáltalán nem szeretnék, ha újra versenyen is indítanák.

A McLaren raktára felbecsülhetetlen értékeket rejt

„Nagyon nyugtalanok lennénk, ha bárki is versenyezni akarna egy ilyen járművel akár csak egy veteránbajnokságban is. Vannak olyan modellek, amelyeknek a történelmi jelentősége akkora, hogy azokat már nem lehet felülmúlni. Ez is egy közülük és borzasztó lenne látni, ha összetörnék – szögezte le. –

Nagyon bízunk abban, hogy olyasvalakihez kerül, aki hajlandó üzemeltetni és bemutatókat tartani, de nem olyanhoz, aki veszélynek teszi ki. Az ára óhatatlanul olyan nagyságrendre szökik majd, hogy szinte az ellehetetleníti az aktív versenyben való részvételét.”

Nye elmondta, hogy a McLaren annak idején mellékelte az autóhoz az üzemeltetéshez szükséges eredeti laptopokat és szoftvereket, ezek segítségével indították be a V8-as Ford HB erőforrást. Ezt a Ferrari is így csinálja az F1 Clienti programban és a Ross Brawn tulajdonában lévő Brawn BGP001-est is pont így keltették életre a goodwoodi fellépése előtt.

Komoly McLaren gyűjtemény van a Donington Grand Prix Collectionben is

„Az öreg autókat az öli meg, hogy évről évre csak egyhelyben állnak – mondta Nye. – Szerencsére ezt az autót évente legalább 1-2 alkalommal beindították és lényegében makulátlan állapotban van. Az 1993-as szinthez képest egyszerű autó volt, de így is nagyon fejlett technológia, aktív felfüggesztéssel és kipörgésgátlóval. Ez ráadásul Ayrton kormánya, Ayrton ülése, abszolút az ő autója.”

Nye hozzátette, hogy a McLaren is segíti az értékesítést, az MP4/8A tervezője, Neil Oatley személyesen fogadta őt a csapatnál és átnézték az autó teljes versenytörténetét.

A Telegraph meg nem erősített értesülései szerint az autó iránt legalább hárman érdeklődnek, köztük lehet a McLaren korábbi társtulajdonosa, Ron Dennis és a Senna-rajongóként ismert Lewis Hamilton is. A lap úgy tudja, hogy az egyik rejtélyes érdeklődő hallani akarta a motor járását. Az aukcióra 2018. május 11-én kerül sor, elképzelhető, hogy Senna autója még Michael Schumacher Ferrari F2001-esénél is drágább lesz, amit 7,5 millió dollárért adtak el. A Telegraph szerint Senna autójáért az egyik vevőjelölt egyelőre 4,5 millió fontot, vagyis körülbelül 6,24 millió dollárt adna.