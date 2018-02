A gyártók még mindig trükköznek az olajjal, az FIA szigorít

A szabályok tavalyi tisztázása után sincs vége az olajégetéssel kapcsolatos gyanakvásnak. Az FIA néhány héttel a szezonkezdet előtt újra szigorította az előírásokat.

Az előző szezon egyetlen komolyabb technikai vitatémáját az olajégetés témaköre hozta. Az FIA-nál arra gyanakodtak, hogy legalább az egyik gyártó üzemanyagként is használja az erőforrás kenőanyagait, ezért fokozatosan, egyre inkább megszigorították az olajfogyasztásra vonatkozó szabályokat.

A tavalyi Olasz Nagydíjtól hivatalosan már csak 0,9 liter/100 km-es olajfogyasztás engedélyezett, az idei szezontól pedig 0,6 l/100 km-re módosul a limit, de a McLarennek még ez sem volt elég és a jelenség teljes betiltását követelték. Az FIA-nál sem győződtek meg arról, hogy az eddigi intézkedések elegendőnek bizonyulnak és tovább szigorították a motorszabályokat, más trükkökre is gyanakodva.

A csapatok kötelesek beszámolni az FIA-nak az olajszintről a hétvége bármely pillanatában. Az összes tartályban lévő olaj tömegét is deklarálni kell az FIA részére egy órával a verseny rajtja előtt, kivéve a fő olajtartályt.

Betiltják az erőforrás bármely pontja és a légbeömlő nyílások közötti aktív szabályozó szelepeket.

A csapatok egy adott versenyhétvége során mindössze egy olajspecifikációt használhatnak, amit be kell jelenteni a hétvége előtt.

A módosítás révén az FIA megpróbálja elejét venni annak, hogy az olajat becsatornázzák a motortérbe a teljesítménynövelés érdekében, és annak is gátat szabnak, hogy az istállók az időmérőn megnöveljék az erőforrás teljesítményét különleges, rövid etapokra optimalizált kenőanyagok segítségével. Szigorítják az olaj összetételének definícióját is.

„Elfogadhatatlannak minősül minden olyan összetevő megléte, ami racionálisan nem kapcsolható a motorolaj definiált funkciójához” – áll a technikai szabályzat 20.1.2-es pontjában. Az új, 5.1.12-es pontban elejét veszik az olaj és egyéb folyadékok újrahasznosításának, azt sugallva, hogy adalékanyagokat tartalmazó folyadékok is visszajuthattak az erőforrásba. Az 5.14.2-ben

megtiltják azt is, hogy az égéstérbe jutó levegőben bármilyen más összetevő is legyen és a kipufogógáz visszacsatornázását is szabálytalannak minősítik.

Érdekesség, hogy bekerült a szabályzatba egy új pont, az 5.6.8 is, ami azt szabályozza, hogy a hengerfejhez beáramló levegőnek legalább 10 Celsius fokkal magasabbnak kell lennie a szabadtéri levegő hőmérsékletének. Ezt az FIA által telepített szenzorokkal mérik majd és a körök során mért átlagos levegőhőmérséklettel vetik majd össze. A figyelembe vett körök között nem szerepelnek majd a futamok első körei, a Safety Car mögött megtett körök és a bokszkiállásokat tartalmazó körök.

Az FIA valószínűleg arra gyanakodott, hogy a csapatok hűtött levegőt áramoltattak be, így segíthették a turbó és az intercooler működését. Azt egyelőre nem tudni, hogy a módosítások mennyire befolyásolják majd az erőviszonyokat vagy azt, hogy ezek egyáltalán kiknek okoznak majd gondot.

Még az sem biztos, ami eddig az volt

A Red Bull tavaly megpróbálta megakadályozni, hogy a 2018-as szezontól mindössze háromra csökkenjen a bevethető erőforrások száma az F1-ben, de a gyártók, elsősorban a Ferrari miatt hajthatatlanok maradtak. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője azonban elismerte, nekik „fejfájást” okoz a felhasználható motorok számának csökkentése.

Fáj tőle a fejünk, de tudtunk erről

– utalt a szabályváltozásra a Sky Sports News-nak. – Tudtuk, hogy jönni fog, ezért a terveinket és a stratégiánkat ehhez igazítottuk. Pillanatnyilag nincs semmi, ami miatt ne tudnánk tartani a tervünket. Ettől függetlenül még mindig nem hiszem, hogy a Formula-1 számára ez a helyes és a további tárgyalásokon kísérletet teszünk [a tavalyi kvóta visszaállítására] az FIA-val, a FOM-mal és a többi csapattal, mert nem hisszük, hogy ez bárkinek is értelmes lenne.”