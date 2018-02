Az elégedett vélemények mellett nem csillapodik a felháborodási hullám sem a grid girlök kitiltása ügyében. Volt F1-es pilóták, köztük Jean Alesi és Niki Lauda is nemtetszésének adott hangot, a McLaren egyik „öreg motorosa" pedig egyenesen a nők diszkriminálásáról beszél.

Egy héttel azután, hogy a Liberty bejelentette a táblatartó hölgyek alkalmazásának tiltását az F1-es paddockban, még mindig nem csillapodnak a kedélyek az ellentmondásos döntés körül.

Amíg a női-, illetve kisebbségi jogvédő szervezetek egyöntetűen helyesnek és előremutatónak értékelték az amerikai tulajdonos döntését, addig

az internetes szavazások alapján a rajongók többségének (vagy legalábbis a hangosabbik részének) nem tetszik a csinos hoszteszlányok elüldözése.

A Liberty másik döntését, hogy a jövőben táblatartó gyerekekre ("grid kids") bízzák a versenyzők felvezetését, nagyobb támogatás fogadta, de ebben sem ért egyet mindenki Sean Bratchesékkel.

A Ferrari expilótája, Jean Alesi például kiakadt a „grid kids"-projekten.

„Sem a táblatartó lányok kitiltását, sem a gyerekek bevonását nem tartom helyesnek.

A grid girlök száműzésével egy jól működő rendszert szüntetnek meg, ami eddig munkalehetőséget adott a nőknek az F1-ben.

Támogatom, hogy fiatal sportolókat, autóversenyzőket emeljenek ki, de nem így!" – nyilatkozta Alesi egy olasz autós honlapnak.

Niki Lauda a Liberty bejelentésének másnapján úgy fogalmazott, az a baj a grid girlök kitiltásával, hogy megint férfiak döntöttek nők sorsáról, az utóbbiak feje fölött.

Kemény Liberty-kritika Mexikóból

A francia közönségkedvenc véleménye egybecseng a McLaren és Tyrrell csapatok korábbi koordinátorának, Jo Ramíreznek az álláspontjával, aki még keményebben fogalmazott a minap.

„Az F1 kezd eltévedni – csak azért változtatnak meg dolgokat, hogy csináljanak valamit – jelentette ki a mexikói véleményvezér a spanyol Cadena Cope rádióban. – Elég lett volna, ha egy picit visszafogottabb ruhákat adnak rájuk, viszont sok országban a nemzeti viseletet hordták [a grid girlök].

Ez a kizárás a nők diszkriminációja – holnap talán kitiltják őket az egész paddockból? Szerintem ezek a lányok senkit sem sértettek a jelenlétükkel"

– fogalmazott Jo Ramírez.

Alesiékkel kapcsolatos friss hír az is, hogy a volt Ferrari-pilóta fia, Giuliano újabb egy évre aláírt a Trident csapatához, azzal a céllal, hogy harmadik nekifutásra megnyerjék a GP3-as bajnokságot. Giuliano Alesi ezzel egy időben a Ferrari juniorcsapatának is tagja marad. Apja azonban nem fogadta kitörő lelkesedéssel a Motorbox.it felvetését, miszerint Giuliano hamarosan akár egy F1-es autót is kipróbálhat.