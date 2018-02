Csapattársa, Max Verstappen legyőzésére kell koncentrálnia Daniel Ricciardónak, és a jövője „magától" megoldódik. Ezt tanácsolja honfitársának Mark Webber, aki szerint a Mercedes hat-hét versenyt ad Bottasnak, ennyi idő alatt eldöntik, szükségük van-e az ausztrálra.

Daniel Ricciardo pályafutása útkereszteződéshez érkezett. A széles mosolyáról híres ausztrál elvileg jól érzi magát a Red Bullnál, ám amióta Max Verstappen lett a csapattársa, a Milton Keynes-i csapatnál érzékelhető egyfajta eltolódás a jövő emberének tartott holland felé.

Közben a hírek arról szólnak, hogy a Mercedes is érdeklődik Ricciardo iránt.



Az Autosport megkérdezte erről Mark Webber véleményét, aki a múlt hétvégén Ausztrália híres hosszú távú autóversenyén, a Bathursti 12 óráson vendégeskedett, és aki hosszú pályafutása során hét évet húzott le a Red Bull Racingnél.

„A legjobb dolog, amit [Ricciardo] tehet az, ha megveri Maxot. Ezzel ő is tisztában van és mindent meg fog tenni, hogy így legyen.

Öt vagy hat hónapot fog arra szánni, hogy megverje [a hollandot], utána foglalkozhat majd azzal, hogy milyen lehetőségei vannak"

– érvelt Webber.

A kilencszeres futamgyőztes ausztrál szerint a Mercedes is nagyjából ennyi időt szán arra, hogy eldöntse, megtartja-e Valtteri Bottast, vagy a gyors ausztrált szerződteti inkább 2019-re. „Nem hiszem, hogy a Mercedes elkapkodná a döntést.

Alaposan kielemzik majd Valtteri eredményeit, valószínűleg a Kanadai Nagydíjig. Olyan ez, mint a kutya játéklabdája – mindenki láthatja.

[Az idei év végére] mindketten szabad ügynökök lesznek, lesz esély a pilótacserére. De ha [Ricciardo] megveri Maxot és a Red Bull újra szárnyalni fog, miért hagyná el a csapatot?" – vetette fel Mark Webber.

Webber jól tudja, mit beszél, hiszen

hét évig versenyzett a Red Bullnál és ez alatt megtanulta, milyen elvek és motivációk működtetik az F1-es csapatot. Ebből öt évig volt az akkori feltörekvő csillag, Sebastian Vettel csapattársa,

így az ausztrál azt is tudja, milyen helyzetben van most Ricciardo.

„Nem hinném, hogy Dant [Ricciardót] túlságosan érdekelné, milyen színű autót vezet. Ő csak győzni akar. De ezt a legnehezebb elérni, pláne a sorozatos győzelmeket nem adják ingyen.

Abszolút képes rá, afelől nincs kétségem, de magát kell olyan helyzetbe hoznia, hogy megkapja rá a lehetőséget"

– véli Mark Webber.

„A Red Bull mindig annak a pilótának az oldalára áll, aki jobban végzi a dolgát és vezeti a bajnokságot. Danielnek ilyen szempontból jók az esélyei, hiszen ő a Red Bull »terméke« [saját nevelése]. Nem hinném, hogy Helmut [Marko] csalódott lenne, ha Ricciardo világbajnok lenne, de ő Maxot is nagyon szereti. És itt jön a nagy kérdés: hová fér be Carlos [Sainz Junior]? Ő Carlost is imádja. Ezt a kérdést Helmutnak kell eldöntenie" – véli Mark Webber.