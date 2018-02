A Red Bull azt várja, hogy diktálják nekik a szabályokat

Christian Horner szeretné, ha az F1 jogtulajdonosa és az FIA a sarkára állna és világosan előírnák a csapatoknak a sorozat szabályait. Elfogadja az új motorok tervezetét is.

Napjainkban az F1 egyik legnagyobb problémája, hogy a 2020 végéig érvényes kereskedelmi szerződések részeként létrehozták az úgy nevezett Stratégiai munkacsoportot is, amiben az élcsapatok (nem a teljes mezőny) képviselői mellett az FIA, a kereskedelmi jogok tulajdonosa és a Pirelli képviselői is helyet kaptak.

A testület további, alárendelt munkacsoportok (például technikai kérdések) segítségével szabályokat javasol vagy vet el, mielőtt azok az FIA-hoz jutnak, ami általában ratifikálja őket. A név ellenére a stratégia általában hiányzik a döntéshozatalból, sok az ad hoc megoldás és a Red Bull azt szeretné, ha a csapatokat ismét kivonnák a szabályalkotás folyamatából.

„Úgy gondolom, arra lesz szükség, hogy a Liberty és az FIA előálljon egy szabálytervezettel és azt mondják, ez a Formula-1, tessék benevezni vagy sem – nyilatkozta Horner a Racer.com-nak. – Ezután minden csapat eldöntheti, hogy beszállnak-e a játékba vagy sem” – tette hozzá a brit csapatfőnök, aki 2014 óta próbál visszatérni az élre a gyári istállók ellen.

Az autógyárak tavaly kiszállással kezdtek fenyegetőzni, élükön a Ferrarival,

miután a Liberty Media felállított egy műszaki kutatócsoportot és a kezdeti eredményeik alapján 2021-től új motorformula bevezetését javasolták az FIA-nak, ami ki is adott egy tervezetet a gyártóknak. Bár megmaradna a V6-os, turbós architektúra, a hibrid rendszer alaposan megváltozna, ezért a gyártók szerint új erőforrásokat kellene építeni. A Red Bullnak viszont tetszik a terv.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen elégedett vagyok, mert ideális esetben imádtam volna egy V10-es vagy V12-es, üvöltő szívómotort, de megértem a kiválasztott erőforrás mellett szóló érveket – ismerte el. – Próbálnak felelősségteljesek lenni a költségek, a teljesítmény és a zaj terén. Minden pontot sikerül kipipálni, ezért ennek a motornak kell működnie a Formula-1-ben.”

Azt egyelőre nem tudni, hogy a 2018-as szezon után a Red Bull milyen motort használ majd. A Renault és a Honda mellett 2021-22-től akár az Aston Martin is szóba jöhet.

„Ha megfizethető és észszerű értéket teremt, akkor lesz érdeklődés a gyártóktól, például az Aston Martintól – vélte Horner az új motorformuláról, azt viszont tagadta, hogy a Le Mans-ból tavaly kiszálló Porschéval is egyeztetnének. – Azon kívül, hogy részt vettek néhány megbeszélésen, semmit sem hallottam felőlük – mondta. – Ezen kívül nincs semmi.”

Jó-e a Red Bullnak, ha a Liberty diktál?

Cégügyek intézésével kezdte az évet a Liberty Media, mivel a brit Companies House weboldala szerint az Egyesült Királyságban is bejegyeztették az eddig az adóparadicsomként is ismert Jersey-ben működő Delta Topco Limitedet, Formula One Topco Limited néven. A 2018. január 8-án keletkezett iratokban azonban a legérdekesebb az igazgatótanács tagjainak kiléte.

A papírokban 12 név kerül elő,

köztük a Liberty Media tisztségviselői, a listából teljesen eltűntetett Bernie Ecclestone egykori szárnysegédjei és üzletfelei, valamint három autógyártó felsővezetésének képviselői. Közülük többen csak áttételesen érdekeltek az F1-ben és ritkán lépnek a nyilvánosság elé, de így is jelentős befolyásuk van a sportág jövőjének alakítására.

Kiderül, hogy a Formula One Topco igazgatótanácsában létrehoztak egy három fős csoportot a csapatok képviselőinek, ebben a Ferrari, a McLaren és a Mercedes legmagasabb szintű döntéshozói,

Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója, Mohammed bin Essa Al Khalifa, a McLaren elnöke és Bodo Uebber, a Daimler AG igazgatótanácsának tagja kapott helyet.

Ez egyelőre inkább szimbolikus gesztusnak tűnik, de jelzi a csapatok felé, hogy melyik az a három gyártó, ami kifejezetten fontos az F1 számára és valamelyest talán segít kioltani a Ferrari kiszállással kapcsolatos fenyegetését. A többiekhez hasonlóan a Red Bull is a 2020-as szezon végéig kötelezte el magát az F1 mellett, de 2015-ben ők is felvetették a kiszállás gondolatát a Renault motorok miatt.