Idő kérdése és Hamilton hosszabbít a Mercedesszel

A négyszeres világbajnok szerződése a szezon végén lejár, de Toto Wolff szerint nem kérdés, hogy Hamilton marad a csapatnál. Egyelőre.

Várhatóan nem a 2018-as lesz az utolsó szezon, amit Lewis Hamilton a Mercedesnél tölt. A négyszeres világbajnok szerződése lejár ugyan, de már a tavaly világbajnoki cím megszerzése idején felmerült, hogy mindkét fél elégedett a másikkal, ezért egyetértenek a folytatásban, csupán a részleteket kell átnézniük.

„Lewis olyan fontos pillér lett a csapatban, hogy gondolkodnunk sem kell azon, hogy együtt folytassuk – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a csapat YouTube-csatornáján. – A tárgyalások folyamatban vannak, nagyon pozitív hangulattal. Csak idő kérdése, hogy mikor véglegesítjük a dokumentumot és írjuk alá.”

Hamilton 33 esztendős, idén a 12. szezonját kezdi meg az F1-ben. Négy világbajnoki címet nyert, 208 futam alatt 62 győzelmet, 117 dobogós helyet és 62 pole pozíciót szerzett, ezzel átvette a vezetést az örökranglistán. Az életkorát és az elmúlt években elért eredményeit figyelembe véve elképzelhető, hogy Michael Schumachert is utoléri a győzelmek és a világbajnoki címek terén, azonban

a Mercedes már a Hamilton utáni korszakra is készül.

„Nyitva tartjuk a szemünket, hogy megtaláljuk a következő Lewis Hamiltont 4-7 év múlva, amikor Lewis úgy dönt, elég volt neki az F1-ből – ismerte el Wolff. – Ezt teljesen nyitottan kezeljük, még a gokartosokat is figyeljük, például egy alig 12 éves olasz fiút is támogatunk. Élvezzük ezt. A lényeg, hogy megtaláljuk a tehetségeket, bárhol is vannak a világon.”

A Mercedesnél most sincs hiány pilótából, a parkolópályára tett Pascal Wehrlein mellett a Force Indiánál versenyző Esteban Ocon és a 2018-tól az F2-ben versenyző George Russell is arra vár, hogy lehetőséget kapjon. Egyelőre viszont minden szempár Hamiltonra, Valtteri Bottas-ra és a 2018-as autóra szegeződik. Wolff elárulta, a téli munka eddig jól sikerült a Mercedesnél.

Jó a hangulat, ma különösen is, mert most indítottuk be először az autót

– mondta a hét elején készített felvételen. – A tervek elkezdenek összeállni és életre kelni. Ez soha sem megy simán, mert az ember mindig feszegeti a határokat, próbáljuk az autót a lehető legkönnyebbé és leggyorsabbá tenni. Jól alakult a tél, azt mondanám, hogy nem volt semmilyen igazi dráma, de az évnek ez a része mindig stresszes.”