Vége a mézesheteknek, széthúzás fenyegeti az F1 működését

Toto Wolff és Gerhard Berger is rámutatott, fogy az F1-es csapatok türelme a Liberty Media által tervezett reformokkal kapcsolatban. Más ötletelni és más meg is valósítani a terveket.

Néhány nappal ezelőtt múlt egy éve, hogy Bernie Ecclestone lemondott az F1 ügyvezetői posztjáról és Chase Carey vette át a helyét, a kereskedelmi területet Sean Bratches, a sportszakmai ügyeket pedig Ross Brawn vette át. Ezzel a Liberty Media teljesen megszerezte az irányítást az F1 fölött és úgy tűnt, egy virágzó korszak köszönt a sportágra.

A Liberty rögtön és látványosan elkezdett leszámolni mindennel, ami Ecclestone-hoz köthető. Bár a pályákkal általában meghosszabbították a függő szerződéseket, egyebek mellett a televíziós közvetítésekkel kapcsolatos megállapodásokat alaposan átalakítják, új motorszabály-tervezetet terjesztettek elő, és jelentősen megnövelték az F1-et működtető szervezet személyi állományát.

A csapatok jogdíjbevételei a megnövekedő kiadások miatt hosszú évek óta először nem növekedtek és a színfalak mögött egyre több a feszültség is, mert 2020-ban lejárnak az istállókkal kötött kétoldalú megállapodások is és a legtöbben arra számítanak, hogy a Liberty megvágja a csapatoknak szánt juttatásokat és költségplafonnal próbálnák elejét venni a költekezésnek.

Az F1-es istállók eleinte nyitottsággal fogadták a sportággal ismerkedő Liberty törekvéseit, de egyre több a vita és a széthúzás a felek között.

„Hogy úgy mondjam, Bernie találta fel ezt a sportot és nagyon jó készségei voltak a bevételek növeléséhez – utalt Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója arra, hogy Ecclestone belépése után, a ’70-es évek végétől ugrásszerűen megnőtt az F1 népszerűsége. – Ha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az az üzletkötési képessége volt” – tette hozzá a DPA-nak.

Ecclestone-t sok kritika érte, mert többször is elmondta, hogy a diktatórikus irányítási modellekben hisz, nem nagyon foglalkozott olyan dolgokkal, amik nem hoztak bevételeket gyorsan és áttételek nélkül, gyakran az „oszd meg és uralkodj” elvet követte, de néhány kivételtől eltekintve elérte, amit akart. Wolffnak ez egyelőre hiányzik és azt mondta, a Liberty-vel „vége a mézesheteknek.”

Rengeteg érdekességet hallottunk, de jó ötleteket nem kitalálni nehéz, hanem meg is valósítani.”

Honfitársa, a korábbi F1-es pilóta és csapatmenedzser, Gerhard Berger is azt mondta az Auto Motor und Sportnak, hogy „a Formula-1-ben most széthúzás van. A Mercedes és a Ferrari áll az egyik oldalon, Ross Brawn és az amerikaiak a másikon, az FIA meg köztük. A régi szép időkben Bernie Ecclestone és Max Mosley [az FIA akkori elnöke] között összhang volt, ezért a csapatok nehezen befolyásolták őket. Most fennáll egy nagy politikai zűrzavar veszélye.”