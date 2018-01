Eltűntek az álreklámok Räikkönen sisakjáról is

Kimi Räikkönen megmutatta az idei szezonra szánt sisakját, amin a Ferrari régi-új logója látható. Ennél fontosabb változások is várhatók a Scuderiánál.

Január elején a Ferrari online felületein váratlanul eltűntek az elmúlt évek során használt logók és visszatért a klasszikus pajzs motívum az ágaskodó paripával. A Scuderia ezzel szakított az egyik lényeges arculati elemével, ami sokak szerint tudatalatti dohányreklám volt, miután a főszponzoruk már hosszú évek óta nem jelenhet meg a csapattal összefüggésben.

Elhagyta az istállót, sőt az egész F1-et is a Ferrarival szintén régóta együttműködő Santander is, így a spanyol bank reklámja sem látható már a sisakterven, amit Kimi Räikkönen mutatott be az Instagramon. Räikkönen mindössze annyit kommentárt fűzött a képekhez, hogy „2018-ban ez védi a fejemet.”

This protects my head in 2018. A post shared by #Kimi7 (@kimimatiasraikkonen) on Jan 29, 2018 at 4:09am PST

Räikkönen sisakja előrevetíti, hogy a Ferrarin sem jelenik majd meg a sokak által nem kedvelt logó és elképzelhető, hogy a Philip Morris az IQOS márkáját népszerűsíti majd a versenyautókon. Az Autosport nemrég úgy értesült, hogy a gyártóval szintén együttműködő Ducati versenymotorjain is feltűnhet a márka a 2018-as szezon során.

A Ferrari az arculaton túl is jelentős változásokra készülhet 2018-tól,

mert Mark Hughes, a Motorsport Magazine szakírója szerint a Mercedeshez hasonlóan ők is továbblépnek a tavalyi autójuk koncepciójához képest. Mivel a két modell bemutatása csak február 22-én esedékes, egyelőre csak kiszivárgó információk láttak napvilágot, de úgy tudni, hogy a Ferrari tengelytávja megnőhet, míg a Mercedes a hasmagasságon változtathat.

Hughes úgy tudja, a tavalyi Ferrari 14 cm-rel rövidebb tengelytávú volt a Mercedesnél, nagyobb leszorítóerőt állított elő, viszont a légellenállása is nagyobb volt. A rövidebb autó hozzásegítette őket a súlycsökkentéshez, így ballasztok nélkül 8 kg-mal lehettek a súlyhatár alatt, de 5 kg is elég lett volna ahhoz, hogy az ideális, 45,6-46,7/54,5-53,3-as súlyelosztást el tudják érni. Így még

maradt 3 kg ballaszt, ami nem segítette az autó gyorsulását, ez Hughes számítása szerint 9 cm-es tengelytáv növekedést érne, így az új Ferrari 5 cm-rel lehetne rövidebb a tavalyi Mercedesnél.

A Mercedes hosszú tengelytávját az is indokolta, hogy az ellenfeleiktől eltérően hosszabb diffúzorral valósították meg az autó alján a szívóhatást (ún. low rake koncepcióval), míg a többiek (köztük a Red Bull és a Ferrari) inkább alacsonyabb nyomású részt hoztak létre az autó hátulján és ezt kihasználva gyorsították fel a levegő áramlását és képeztek leszorítóerőt (ún. high rake koncepcióval).