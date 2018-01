A Toro Rossót már gyártják, a Red Bullt még be sem fejezték

Helmut Marko szerint a Red Bullnál korábbi évekhez képest kevésbé stresszes a felkészülés a szezonra. Újra kezdődhet a motorszállító-casting jöhet.

Az idei szezon egyik izgalmas kérdése, hogy a Red Bull végre ismét beleszólhat-e a világbajnoki címért zajló csatába és felnőnek-e a várhatóan továbbra is erősnek bizonyuló Mercedes és Ferrari mellé. A 2010 és 2013 között szinte verhetetlen csapat az új turbókorszakban csak néhány győzelemig jutott, ennek nagyrészt az erőforrás az oka, de az előző szezon elején az autójukkal is mellé lőttek.

A csapatot is meglepte, hogy a szélcsatorna pontatlansága miatt az RB13 nem volt versenyképes, de a problémát a szezon első felében korrigálták és Adrian Newey is újra az F1-es projekt rendbeszedésével kezdett foglalkozni. Helmut Marko, a Red Bull F1-es tanácsadója az Auto Motor und Sportnak megerősítette, hogy Newey legfőbb feladata idén is az RB14-es fejlesztése lesz.

Marko azt is elárulta, hogy idén nem az utolsó pillanatban készülnek majd el a tesztre szánt változattal, mert a tervezőknek korábban véglegesíteniük kellett a koncepciójukat, de a testvércsapatuk így is megelőzte őket. „A Toro Rosso mindig kicsit előrébb jár a Red Bullnál az új autó építésével – mondta Marko. –

Amikor a Toro Rosso már gyártásban van, a Red Bullnál még a tervekkel sem készültek el!”

– tette hozzá. Az előző évekkel és az ellenfelek idei autóival is ellentétben a Red Bull 2018-ban nem tervez radikális változásokat. A tavalyi szezon utolsó versenyein bevált koncepciót folytatják, lényegesen nem módosul az autó tengelytávja. Marko megjegyezte, hogy tavaly „még akkor is jók voltunk, amikor a Renault-nak vissza kellett vennie a teljesítményből a megbízhatóság érdekében.”

A szezon másik nagy kérdése, hogy milyen jövő vár a Red Bullra a motorok terén. A Renault korábban nyilvánvalóan leszögezte, hogy szeretnének megszabadulni tőlük és most is csak azért adnak motorokat a csapatnak, mert a szabályok erre kötelezik őket, a Toro Rosso viszont közben Hondára váltott és felmerült, hogy a Red Bull is ezt tervezi 2019-től. Ezt viszont

2018. január 1-ig be kellett volna jelenteniük az FIA-nál,

de ez nem történt meg, bár Marko ennek nem tulajdonít nagy jelentőséget, mert „vannak módszerek [a bejelentés] elhalasztására.” Marko szerint a Honda a Toro Rossóval szabadabban dolgozhat, mint a McLarennel, nem kell annyi kompromisszumot kötniük a karosszéria jellege miatt és már most is előrelépést tettek. Arra számít, hogy az idei második fejlesztési lépcsővel utolérhetik a Renault-t is.

Más lehetőség is van

Miközben nem tudni, hogy a Red Bull-Renault együttműködésnek van-e jövője és a Honda versenyképességével kapcsolatban is állandók a kételyek, az Aston Martin erőforrása is felmerül lehetséges alternatívaként, de legkorábban csak az új szabályok életbe lépése után, 2021-2022-től, ha a brit autógyár egyáltalán úgy dönt, hogy beszállnak az F1-be.

Az Aston Martin csak jelentősen olcsóbb F1-ben vállalná a részvételt, de a terveiknek lökést adhat, hogy a Cosworth felajánlotta nekik a szolgálataikat és ők is nyitottak az együttműködésre.

„A Cosworth az egyik kulcsfontosságú partnerünk a Valkyrie [utcai sportautó] kapcsán és nagyon szorosan együttműködünk velük egy V12-es [motor] létrehozása érdekében – nyilatkozta Andy Palmer, az Aston Martin ügyvezetője az Auto Hebdónak. – Egy F1-es projekt kapcsán is lenne értelme a közös munkának és készek lennénk megvizsgálni ezt a lehetőséget.”