Még úton van a csomagjuk, de a Mercedes már bepakolt 2018-ra

A tavalyi izgalmas videósorozat után a Mercedes ismét betekintést engedett a csapat mindennapi munkájába. Majdnem 2 hónappal a szezonkezdet előtt már bepakoltak Melbourne-re.

Szinte nincs megállás az F1-ben, akkor sem, ha holtszezon van, hiszen a csapatok tagjainak és részlegeinek jó előre kell tervezniük ahhoz, hogy minden időben és pontosan a helyén legyen. A Mercedesnél zajló, szinte végeláthatatlan munkába tavaly már egy izgalmas videósorozatban is betekintést engedtek, most pedig a logisztikáról mutattak meg újabb részleteket.

Az F1-es csapatok a legkülönbözőbb szállítási formákat igénybe véve juttatják el a felszereléseiket a különböző helyszínekre. A Red Bull két évvel ezelőtt még kisbuszokat is bevetett, hogy a darabokra szedett autójukat minél gyorsabban visszajuttassák a gyárba, végszükség esetén polgári légijáratokon is szállítanak alkatrészeket, de elterjedt az olcsóbb, viszont lassú tengeri szállítmányozás is.

A WTCC-t vagy más, olcsó sorozatot figyelemmel követő nézők számára bizonyára nem újdonság, hogy a tengeri szállítás olykor heteket is igénybe vesz. Az F1-es csapatoknak ez nagy problémát okoz, de annyira sok felszerelést kell eljuttatniuk a világ másik végére is, hogy nincs más választásuk, több garnitúrát forgatnak a szezon során. Az elsőt a Mercedes a napokban küldte el Ausztráliába.

Ha a dolgok elég olcsók és elég nehezek, akkor a tengeren szállítjuk őket

– mondta Chris, a Mercedes-csapat egyik logisztikai asszisztense, majd elárulta, hogy körülbelül 20 tonnányi felszerelést szállítanak el a konténerekben elhelyezett dobozok és raklapok segítségével is. – Sokat nyom a csomagolás is, nem csak a felszerelés, de azért ez elég sok holmi” – tette hozzá. Arra számít, hogy a szállítmány nagyjából egy héttel a verseny előtt ér a pályára, majd a garázsnál várja majd a csapatot.

Az Ausztrál Nagydíj után a helyszíni stáb tüstént visszacsomagol mindent a konténerekbe és ezzel a garnitúrával legközelebb csak a június elején esedékes Kanadai Nagydíjon találkoznak ismét. „Általában visszajönne [a gyárba], ahol szervizelnénk és tárolnánk, aztán visszaküldenénk” – mondta Chris. Elárulta, az első öt Európán túli versenyt négy különböző tengeri szállítmánnyal oldják meg.

Habár a következő szezon logisztikai szempontból már elkezdődött, az előző még véget sem ért,

hiszen a Mercedes csak a jövő héten kapja vissza azt a csomagot, amit Abu-Dzabiba, a szezonzáróra küldtek el. Közben természetesen nincs megállás, hiszen a tesztelés pontosan egy hónap múlva, február 26-án kezdődik és előtte már február 22-én bemutatják az új Ezüstnyilat is a közeli Silverstone-ben.