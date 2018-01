Zene szólhat az F1-es közvetítések alatt

Várhatóan a jövő héten mutatják be a terveket az F1 tévés közvetítésének megújításáról, de néhány részlet már kiszivárgott. Újabb törésvonal alakulhat ki a Liberty Media és a csapatok között.

Aggasztó összefoglalót közölt a BBC az F1 és a televíziós piac viszonyáról annak apropóján, hogy a közeljövőben Nagy-Britannia után Olaszországban sem lesz ingyenesen fogható televíziós közvetítés. A BBC ráadásul úgy értesült, hogy az 1953 óta élőben közvetítő RAI nem adott elég jó ajánlatot, a csatornához közel álló informátorok viszont azt mondták, az F1 nem is akart megállapodni velük.

A csapatok nem kommentálták a döntést a BBC-nek, de ez várhatóan nem javít a jogtulajdonos és az F1 viszonyán, valamint a Mercedesnek és a Red Bullnak sem tesz jót, hiszen ők a lehető legnagyobb elérés miatt szerepelnek az F1-ben. Dieter Zetsche, a Daimler AG elnök-vezérigazgatója nemrég pont azt javasolta, hogy az F1 ne próbáljon minden pénzt kisajtolni az emberekből.

Ugyanez a helyzet Franciaországban és Spanyolországban is, hiába lesznek hazai versenyeik és Fernando Alonso személyében helyi hős is, csak néhány futamot láthatnak ingyenesen a nézők, míg az USA-ban is az ESPN kábeltévére költözik az F1. Ez rövidtávon a jogdíjbevételek emelkedését hozhatja, de a szponzorokat (továbbra is) elriaszthatja a sportágtól.

A megoldást a közeljövőben bemutatkozó internetes közvetítés (OTT) hozhatja el, ez azonban az előfizetéses csatornák piacain a szerződések lejárta előtt várhatóan nem terjedhet el.

A nézőket egyelőre jobban érinti, hogy milyen téren várhatók változások a közvetítések tartalmában. Nemrég kiderült, hogy már az idén megújul a nézői élmény és az F1 menedzsmentje a hétvégén egyelőre „nem megerősített” részleteket is elárult a csatornák képviselőinek. A BBC készített összefoglalót az elképzelésekről.

Az európai futamok kezdésének eltolása 1 órával, nagyobb közönségarány reményében.

A rajt nem egész órakor, hanem 10 perccel utána történne (tehát Európában 15:10-kor).

Bahrein végig éjszakai verseny lenne, nem alkonyatkor rajtolna.

Áthelyeznék a fedélzeti mikrofonokat, így jobb lenne a motorhang a közvetítésben.

Gyorsabbnak láttatnák az autókat új kameraállásokkal és statikus kamerákkal.

Zene bejátszása a verseny bizonyos pontjain.

Az élő közvetítések során az események rendszeres összefoglalása.

Lehetséges megállapodás a Netflix-szel háttéranyagok sugárzására.

Várhatóan a televíziós irányváltás sem megy majd zökkenőmentesen, különösen, ha a Ferrari nyíltan elkezdi bírálni a helyzetet, ráadásul egy névtelen forrás szerint az élcsapatok nem támogatják Sean Bratches ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos elképzelését sem. Bratches a NASCAR-ban egyszer már megbukott, „superstore” koncepciót honosítaná meg, vagyis

különálló üzletek helyett egy nagy sátorban árulnák az összes csapat ajándéktárgyait. A pályáknak állítólag tetszik az ötlet, az élcsapatok viszont ellene vannak.

A Turun Sanomat szerint a Mercedes, a Red Bull, de különösen a Ferrari ellenzi az ötletet. „A történelem során a Ferrari mindenkinél több ajándéktárgyat adott el és [a szurkolóknak] nem okoz gondot, hogy megtalálják a piros színt – mondta egy névtelen forrás. – Ha a rajongók türelmetlenek, nem fognak bemenni egy nagy helyiségbe, hogy megtalálják, amit keresnek. Szerintem az új struktúrával csökkenni fognak a bevételeink.”