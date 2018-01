A Williams az elmúlt években az elsők között mutatott ízelítőt az aktuális versenyautójáról és idén is ezt tervezik. Tagadják, hogy baj lenne az új modellel.

Csikócsapattal készül a 2018-as szezonra a Williams, miután több hónapos huzavona után végül Szergej Szirotkint választották a tavalyi újonc Lance Stroll mellé. A grove-i istálló technikai stábjának élére tavaly Paddy Lowe-t nevezték ki, az idei autó lesz az első, ami a Mercedestől megszerzett Lowe irányítása alatt készül.

Sajtóhírek szerint nem megy minden rendben a fejlesztéssel, mert az autó decemberben megbukott a törésteszten és felmerült az is, hogy nem készülnek el a február 26-án kezdődő tesztelésre, de az Autosport szerint ez túlzás. Lowe szerint a tavalyi autóhoz képest „eléggé átfogó változások” várhatók az új modell kulcsfontosságú részein.

A Williams azt is elárulta, hogy az új autót 2018. február 15-én mutatják meg a nagyközönségnek egy szezonnyitó rendezvényen. Ez egy héttel a Ferrari és a Mercedes bemutatója előtt esedékes, ezért elképzelhető, hogy idén is csak ízelítőt, például számítógépes grafikákat tárnak a nyilvánosság elé, miközben a valódi autón még folytatják a munkát.

A Red Bull közben állítólag jobban áll,

a Motorsport.com olasz kiadása úgy értesült, hogy a tervezett ütemtervnél is jobban haladnak az RB14 fejlesztésével, holott Adrian Newey az elmúlt években megpróbálta a lehető legtovább kitolni az autó első specifikációjának véglegesítését. A csapatnál többször elmondták, hogy az idén változtatnának ezen a filozófián, az értesülés szerint egyelőre sikerrel.

Az olasz portál a Corriere dello Sportra hivatkozva arról számolt be, hogy a Mercedesnél sem megy minden rendben, az új autó esetében állítólag vibrációval küzdenek, ami a kipufogócső eltöréséhez is vezetett a próbapadon. Úgy hírlik, az erőforrással továbbra is minden rendben van, de az új sebességváltó gondokat okoz a csapatnak.

Műszaki szempontból az idei autók egyik érdekessége a tengelytáv lehet,

hiszen tavaly a Mercedes és a Ferrari tengelytávja között lényeges eltérés volt, ez pedig a pályán nyújtott teljesítmény terén is megmutatkozott. Korábbi pletykák szerint a Mercedes a korábbinál rövidebb, a Ferrari viszont hosszabb tengelytávú autót épít.

Az eddig ismert F1-es bemutatók időpontjai

Dátum Csapat Helyszín 2018. február 15. Williams London 2018. február 20. Renault* 2018. február 22. Ferrari online 2018. február 22. Mercedes Silverstone 2018. február 23. McLaren 2018. február 25. Toro Rosso Barcelona

* Az Auto Motor und Sport információja szerint.