Kiszivároghatott az F1-es Force India új neve

Tavaly óta keresi a csapat új nevét a Force India, de az új autójukkal egyszerre az új arculatot is bemutatják. A Renault és a McLaren is nagy erőkkel készül a szezon kezdetére.

Az F1-ben töltött 10 szezon után az idén eltűnhet a mezőnyből a Force India név, nyilatkozta Otmar Szafnauer, a csapat operatív igazgatója az Auto Motor und Sportnak. A névváltás először 2015-ben merült fel, akkor úgy tűnt, hogy az Aston Martin nevét és arculatát vehetik fel, végül ez kútba esett, de Vijay Mallya, a csapat társtulajdonosa tavaly is nemzetközibbé kívánta tenni az istállót.

Mallya korábban tagadta, hogy ennek köze lenne ahhoz, hogy az indiai hatóságok óriási tartozásokat próbálnak behajtani rajta és lényegében száműzetésben él Nagy-Britanniában. „Mindig is elmondtuk, hogy meg fog változni a csapat neve, kitartunk emellett. Azt tervezzük, hogy az új autó bemutatóján jelentjük ezt be” – nyilatkozta Szafnauer a szaklapnak.

Korábban felmerült a Force One elnevezés, de ezt túlságosan hasonlónak találták a „Formula One” márkanévhez és az internetes domainek bejegyzése terén is akadályokba ütköztek. Egyelőre titokként őrzik az új elnevezést, ami 2018. február 25-én, a barcelonai tesztelés előtti napon jelenhet meg a nyilvánosság előtt.

Nagy erőkkel készül a szezonra a McLaren is,

Davosban, a Világgazdasági Fórum apropóján bejelentették, hogy több éves szerződést kötöttek a CNBC tévétársasággal. Ettől Zak Brown, a McLaren ügyvezetője azt várja, hogy a csapat kapcsolatba kerülhet üzleti döntéshozókkal és a McLaren, valamint a CNBC mellett Formula-1 megítélését is javítják majd világszerte.

A Motorsport.com olasz kiadása azt is megtudta, hogy az új MCL33 február 23-án esedékes leleplezése után a McLaren két napot is lekötött a barcelonai pályán filmforgatás céljára. Ez nem csupán a Brown által új ígért új szponzorok bemutatása miatt lehet fontos, hanem azért is, hogy már az első tesztnap előtt nagyjából 100 kilométert megtehessenek az új, Renault-motoros autóval.

Elképzelhető, hogy a gyári Renault mindenkire rálicitál,

mert az Auto Motor und Sport szerint ők már február 20-án megmutatják a nagyvilágnak az idei autójukat és úgy tudják, hogy egy másik csapat még korábban „meglepetéssel” szolgálhat. A Haas, a Red Bull, a Sauber és a Williams egyelőre nem közölte a bemutató időpontját, az elmúlt években a Williams volt az első, ami ízelítőt adott számítógépes ábrák segítségével.

Mégis kiszivárgott a Force India új neve?

A brit cégnyilvántartó, a Companies House nyilvántartásában 2017. november 15-ei dátummal feltűnt egy FORCE Formula One Ltd. nevű cég, aminek igazgatója Bob Fernley, a Force India jelenlegi csapatfőnök-helyettese. A FORCE a Formula One Racing & Creative Engineering rövidítése, valószínűleg ez lesz az istálló új neve is.