Eladják Senna utolsó monacói győztes McLarenjét

A Monacói Nagydíj előtti héten elárverezik az 1993-as McLarent, amivel Ayrton Senna utoljára győzött a legendás utcai versenyen. Michael Schumacher autójáért nemrég egy vagyont adtak.

Kalapács alá kerül a legendás Ayrton Senna utolsó autója, amivel 1993-ban hatodszor is megnyerte a Monacói Nagydíjat és máig a legsikeresebb versenyzővé vált Monacóban. A McLaren-Ford MP4/8A-t a győzelem helyszínén árverezi el a Bonhams aukciósház 2018. május 11-én, 12 nap híján 25 évvel a rekordok könyvét átíró diadal után, előtte a párizsi Le Grand Palais-ben állítják ki február 6-8. között.

Az adott modell az utolsó évből származik, amit Senna a McLarennél töltött, mielőtt 1994-re a Williamshez szerződött és a San Marinói Nagydíjon halálos balesetet szenvedett. A McLaren 1992-ben zárta le a sikeres együttműködését a Hondával, Senna ezért nehezen kötelezte el magát a csapat mellett és végül riválisa, Alain Prost lett a világbajnok a V10-es Renault motorral szerelt Williamsszel.

Senna a Cosworth által épített V8-assal is öt futamgyőzelemig jutott, ebből az első kettőt biztosan nem a most árverésre bocsátott példánnyal érte el, mert a Bonhams szerint a 6-os számú kasztnit először a Spanyol Nagydíjon használta, ahol Prost mögött a 2. lett. Összesen nyolc nagydíjon lépett pályára ezzel a példánnyal, köztük Monacóban, ahol az edzésen összetörte az autót,

a futamot viszont a 3. helyről indulva is megnyerte, ezzel az örökranglistán Graham Hillt megelőzve a legsikeresebb pilóta lett Monacóban.

Senna később a kanadai, francia, brit, német, belga és olasz futamon ment ezzel az autóval, Japánban és Ausztráliában pedig tartaléknak használták, miközben a brazil pilóta a szezon utolsó két futamát megnyerte. A McLaren-Ford nem bizonyult kiemelkedően jó versenyautónak, de Senna révén a McLaren így is elérte az egyéni és a konstruktőri világbajnokság 2. helyét.

Az MP4/8A volt az autó, amivel a McLaren átvette a Ferrari helyét és a Formula-1 történetének legsikeresebb csapata lett [akkoriban]. Ez a konkrét karosszéria megszilárdította a legendát azzal, hogy Sennát Monaco mesterévé tette – nyilatkozta Mark Osborne, a Bonhams globális motorsport igazgatója. – Ezzel ment Monacóban és még mindig működőképes.”

Tavaly novemberben Michael Schumacher egyik híres Ferrariját is elárverezték,

az F2001-es szintén arról híres, hogy azzal a példánnyal nyert Schumacher utoljára Monacóban, ez ráadásul a Ferrari utolsó győzelme is volt Sebastian Vettel 2016-os monacói sikeréig. Talán ennél is érdekesebb, hogy Schumacher ugyanazt a karosszériát használta a Magyar Nagydíjon is, ahol bebiztosította pályafutása negyedik világbajnoki címét. Az autót egy vagyonért adták el.