A McLaren javasolt, a Ferrari vétóval fenyegetőzött

Jobb megjelenést adnának az élcsapatok a szponzoraiknak az F1-es autókon, ezért technikai kompromisszumokat próbálnak elfogadtatni. Van, amiből nem engednek.

Lassan szivárognak a részletek az F1-es stratégiai munkacsoport legutóbbi üléséről. Az már kiderült, hogy 2019-től minimumsúlyt határoznának meg a pilótáknak és az Autosport arról is beszámolt, hogy a szponzorok érdekében közösen vállalt kompromisszumokat fogadhatnak el a csapatok az autók méretei terén.

Különböző technikai szabályváltozások során általában nem veszik figyelembe a szponzorok érdekeit, ha például egy szárny nagyobb vagy kisebb lesz, arra csak utólag szoktak reagálni, bár a McLaren tavaly részben azért állt ki a cápauszonyok betiltása mellett, mert az eltakarja a hátsó szárny egy részét.

A munkacsoport előző ülésén öt istálló dobott be ötleteket a közösbe, ezek közül egyelőre kettő nyert támogatást. A 2019-es szezontól várhatóan alacsonyabbak lesznek az első futóművek mögötti oldalsó légterelő elemek, hogy több hely maradjon a váz oldalán, a pilóták lábaival egy vonalban. Az F1 Fanatic szerint a javaslatot a McLaren terjesztette be.

Megváltoztatnák a hátsó szárnyakat is

és a szárnyvéglapok tetején elhelyeznének egy lapos felületet, amit nem lehet eltakarni, ezáltal a logók láthatóságát rontani. A javaslat állítólag a Ferraritól jött, így egyszerűbbek és olcsóbbak is lehetnek a szárnyak. Mindkét módosítást beterjesztették már a technikai munkacsoport elé is és felmérték a teljesítményekre gyakorolt hatásukat is.

Felmerült az is, hogy a hihetetlenül bonyolult és sok elemből álló első vezetőszárnyak is egyszerűbbek legyenek a szponzori logók miatt, de a csapatok úgy találták, hogy ez aerodinamikai szempontból túl nagy kompromisszumot jelentene csupán a szponzoráció miatt, ezért állítólag Ross Brawn a javaslata nem nyert támogatást, sőt a Ferrari a vétójogával is fenyegetőzni kezdett.

Elutasították a cápauszonyok visszatérését is,

ezt az Autosport szerint egy csapat vetette fel, de az F1 Fanatic úgy tudja, többen is támogatnák az idei évre visszavágott, ronda, de aerodinamikailag kedvező karosszériaelem visszahozását is. Szintén lesöpörték azt a javaslatot is, hogy az idei három erőforrás helyett jövőre ismét négyet lehessen büntetlenül használni az F1-es szezon során.