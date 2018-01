Rosberg elárulta, melyik versenyért adná fel a nyugdíjazást

Két helyszínt is szívesen látna az F1-es versenynaptárban. Ha rajta múlna, a világbajnokság visszatérne Afrikába. Ez meg is valósulhat, de nem ott, ahol ő gondolja.

Állandó téma az F1-es versenynaptár alakulása, hiszen hiába panaszkodnak a helyszínek a magas jogdíjak miatt, Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója szerint így is nagyjából 40 helyszín érdeklődik a nagydíjrendezés iránt. A naptár viszont nagyjából tele van, hiszen az idén 21 futamot rendeznek, ráadásul több pályával is nemrég kötöttek hosszú távú szerződéseket.

Érdekes lehetőségekből viszont nincs hiány, ráadásul az F1 tulajdonosa, a Liberty Media szeretné, ha a sportág közelebb kerülne a turistalátványosságokhoz, így a közeljövőben újabb világvárosokban rendezhetnek utcai futamokat. Nem titkolják, hogy az USA egyik nagyvárosát is megcélozzák, a tervek között Las Vegas is szerepel, ami nagyon tetszene a 2016-os világbajnok Nico Rosbergnek.

„Visszahoznám a Dél-Afrikai Nagydíjat Kyalamiban, az átkozottul menő lenne – mondta egy videóban a saját YouTube-csatornáján, majd új ötlete támadt. – Las Vegas! Az lenne az abszolút csúcs, ha ott dőlne el a világbajnoki cím sorsa. Az elég különleges lenne. Arra a versenyre vissza kellene térnem” – nevetett Rosberg.

Afrika az egyetlen földrész, ami 1993 óta nem rendezett F1-es futamot,

de ez a jövőben megváltozhat, mert a belpolitikai problémák és a terrorizmus által sújtott Tunéziában egy F1-es futam rendezésére is alkalmas pályával lendítenék fel újra a turizmust. Az egyelőre csak gyönyörű látványterven létező pálya 10 km-re feküdne az Enfidha repülőtértől és 80 km-re lenne Tunisztól.

Az F1-es pályának 4950 méteres hosszt terveznek, évente 300 napsütéses napot és maximális biztonságot ígérnek. Az elképzelés szerint veteránautó-múzeum, ötféle konyhájú étterem, konferenciaközpont és gokartpálya is helyet kapna a létesítményben, valamint épülne egy 1200 ágyas hotel és kaszinó is.

A környéken tengerparti tenisz- és golfpályák és luxusapartmanok is helyet kaphatnak. A beruházástól 2500 állandó és 15 ezer időszaki munkahely létrejöttét várják.

A már meglévő pályákhoz köthető információ, hogy a Hungaroring burkolatának 2016-os és a silverstone-i helyszín 2017-es részleges felújítása után Barcelonát is újraaszfaltozzák és Silverstone-ban is folytatják a munkát. Az Olasz Nagydíj otthonának neve hivatalosan Monza Eni Circuitre változik. A barcelonai új burkolat várhatóan befolyásolja majd az idei eredményeket is a február 26-án induló tesztelésen.