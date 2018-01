Nem fél a McLarentől az F1 meglepetéscsapata

A Renault-motoros ellenfelek támadására számít a Force India, azonban úgy vélik, versenyben maradhatnak velük. A McLaren is nagyobb nyomásra számíthat.

Nagy meglepetést keltett a Force India azzal, hogy az előző két szezonban megszerezték a konstruktőri világbajnokság 4. helyezését úgy, hogy a költségvetésüket „mindössze” 90 millió fontra becsülik, miközben az élcsapatok és a mögöttük bukdácsoló gyári istállók is 150 millió fölötti büdzséből gazdálkodhatnak.

A silverstone-i istálló a Williams gyenge pilótapárosából, a McLaren korábban szinte használhatatlan Honda motorjából és a Renault jogelődjének pénzügyi nehézségeiből is hasznot húzott, jövőre azonban már a Renault motoros McLarennel és a franciák gyári istállójával is számolniuk kell. Bob Fernley, a Force India csapatfőnök-helyettese nem is írja le az ellenfeleket.

„Veszélyt jelenthet, hogy a Renault és a McLaren is nagyon kezesnek tűnik, ezért nekünk is oda kell figyelni a télen – idézte az Autosport. – Ők jelentős fenyegetést jelentenek, ezért ránk is nagy munka vár, hogy ezt kivédjük. Könyörtelen küzdelem lesz a három autó között. A három csapat óriási csatát vív majd.”

Bár nem tett róluk említést, Fernley ezzel lényegében leírta a csikócsapattal felálló Williamst, az új Ferrari motorral készülő Saubert és a Toro Rosso-Hondát is,

sőt, a közvetlen ellenfelek részéről is csak az eltérő költségvetések aggasztják. „Mindig nehéz lesz nagyobb költségvetések ellen küzdeni, de már zsinórban két éve megoldjuk, úgyhogy nincs oka annak, hogy miért ne tudnánk harmadszorra is” – vélte. Fernley szerint ennek az a kulcsa, hogy az autójuk már a szezon elején versenyképes legyen és a versenystratégiákat is jól eltalálják.

A McLarentől 2018-ban mindenki javulást vár, de Stoffel Vandoorne rámutatott, hogy a csapatra „nagy nyomás is hárul”, mert „az előző szezonban győzelmeket arató Red Bull és a szintén jó eredményeket elérő Renault” is közvetlen mércét állít nekik. Vandoorne úgy véli, tavaly megismerte már a csapatot, ami motiváltan várja a tesztelés kezdetét a „jelentős változás” után.

Akad még teendőm, hogy sikeres hétvégéket rakhassak össze és jobban megismerhessem az autót. A tempó megvan és ha minden pontot összekötök, erősek lehetünk”

– vélte a belga pilóta. – Még nem tűztük ki a célunkat a következő szezonra. Az én viszonyítási alapom Fernando [Alonso] lesz, de elsősorban saját magamra fogok összpontosítani. A 2017-es eredményeim nem a várakozásoknak megfelelően alakultak, de most, egy évvel később már sokkal erősebben várom a szezont.”